【豐銀投顧】寬鬆 VS 變數

◆盤勢分析

很可惜的，在台股封關期間，全球股市表現可說是可圈可點，除了德國以外，全球股市幾乎都以上漲居多。也就是說台股少了 7 天的漲勢照理說在今天起的未來幾天都應該一次反映，但偏偏又遇到本週三開始的中美貿易談判。一邊是國際不確定因素，另一邊則是之前我們不斷提醒大家的中、美二國採行寬鬆的貨幣政策。也就是說，大方向全球股市我們仍然可以看多，但是短線的國際事件對股市來說都是變數，既然是變數，就一定會造成影響。也可以知道川普處處針對中國發展 5G 技術，因此下週雖然有 MWC 展，許多人可能會聚焦 5G 題材以為可以買 5G 相關概念股。但筆者認為 5G 概念股可能會有變化，理由是川普可能會有動作，因此操作上一定要小心。

既是如此，那麼難道近期就都沒有股票可做嗎？倒也不是，很多人認為 iPhone 概念股已死。的確，手機的功能已經到了極致，現在鮮少有什麼事是手機不能做的。但未來手機的趨勢是多鏡頭的應用會越來越多，因此在前年很夯的光學類股，在今年的機會又開始大了起來。例如 3019 亞光，去年的獲利便創了 11 年來新高，今年展望應該更好，股價卻只有前年最高點的一半價格而已，就是可以留意的族群。另外，專業聲學模組公司 6679 鈺太，該公司生產的微機電系統（MEMS）麥克風是台灣第一大，其中筆電用的 MEMS 麥克風，在全球筆電市場處於第三大供應商。目前該公司的產品，主要可以廣泛用在耳機、手機、筆電、醫療級助聽器、智慧音箱，甚至網通與車用領域。鈺太在筆記型電腦市場，主要是供貨給 Dell、HP、華碩、宏碁及聯想等品牌廠，同時也打入 Sony 智慧手機供應鏈，去年出貨量約落在 8,000 萬至 9,000 萬套，也都是可以留意的標的。

總之，中美貿易談判的變數雖然大，但仍屬短期變數，長線而言，全球股市在今年仍大有可為。筆者之前介紹的 3324 雙鴻、6462 神盾、5483 中美晶後來不也都有不錯的表現？且還是在中美貿易大戰期間上漲的，因此個股如果選對產業，甚至對的切入時間點，其實是不必擔心大盤怎麼走的。未來盤勢或許會由大漲轉為震盪走勢，但就個股而言，機會仍然很多，就請投資人多將眼光擺在個股身上。

豐銀投顧 李世新 分析師