【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美股於春節期間上漲激勵，今日加權指數開盤直接跳空上漲超過百點，台積電及大立光大漲領軍 IC 設計、矽晶圓及光學族群走揚，不過傳產及金融類股表現相對疲弱，指數於萬點之上再度遭遇賣壓，所幸陸股今日表現強勁給予支撐，收盤指數上漲 0.72%，收復萬點關卡。

《國際金融市場焦點分析》

儘管美中貿協商未有進展，不過美股在春節期間上漲為今日中國股市提供支撐，加上連假期間包括英國、澳洲央行皆釋出偏向鴿派訊息，市場也期待中國人行再度降準，今日早盤上証指數沿平盤震盪，而深証及創業板明顯強勢，隨後 5G 及豬肉概念股表現活躍，指數開始加速拉升；午後白酒板塊接力爆發，券商及保險板塊也有表現，創業板及深証皆上漲超過 3%，A50 期貨則是大漲超過 200 點。

《國際商品市場焦點分析》

近兩週原油鑽井數量小幅走跌，加上聯準會對於今年度升息展望偏向鴿派，科技類股財報表現較預期優異，帶動市場風險偏好升溫，EIA 公佈之原油週報顯示美國目前原油庫存上升速度較市場預期樂觀，帶動輕原油期貨上禮拜前半週走高，不過受到美國總統川普表示 3/1 以前不會與中國國家主席習近平會面，引發市場對於中美貿易談判擔憂加重，導致輕原油期貨由紅翻黑下跌近 3%。

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