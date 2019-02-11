需求強勁＋新產能加持 昇陽半導體元月營收締新猷 股價漲停慶祝

受惠於金氧半場效電晶體 (MOSFET) 等功率半導體晶圓薄化需求強勁，加上新增產能加持，昇陽半導體 1 月營收近 2 億元，創下單月歷史新高；展望後續，因 MOSFET 等二極體是目前確認今年需求最強勁的產業，為此，昇陽半導體今年可望進入一個新的營運高峰。昇陽半導體公布 1 月營收 1.99 億元，相較去年同期的 1.56 億元年增 27.49%，也比去年 12 月營收的 1.87 億元，月減 0.11%，表現絲毫不受大環境景氣驟降，以及農曆年前夕提前關帳等影響，在客戶訂單強勁、景氣前景看俏，以及新增產能等多重加持下，今早開盤後不久，隨買單持續湧進，股價在 10 點不到，就亮燈漲停鎖住。



昇陽半導體是中段製程晶圓廠，主要是晶圓薄化，專門供應二極體廠商使用，近年來主要受到國際 IDM 廠青睞，所取得的委外代工訂單量不斷放大，而因應客戶訂單強勁，昇陽半導體先前原先月產能 8 萬片，已進一步提升至每月 10 萬片，即為今年營運成長的新動能。