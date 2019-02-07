能源盤後—市場需求增加、庫存低於預期 油價走揚

市場需求轉強，加上美國原油庫存低於預期，淡化了供過於求疑慮，週三 (6 日) 油價收高。

西德州中級原油 3 月交割價收漲 35 美分 (0.7%)，至每桶 54.01 美元；布蘭特原油 4 月交割價收漲 71 美分 (1.15%)，至每桶 62.69 美元

不過，週三美元走揚，抑制了油價漲幅。

美國能源資訊署 (EIA) 日前公布最新數據，上週美國原油庫存增加 130 萬桶，低於分析師預估的增加 220 萬桶。

由 EIA 數據可得知，上週美國汽油庫存增加 50 萬桶，低於分析師預期的增加 170 萬桶；蒸餾油庫存則減少 230 萬桶，亦低於分析師預期 (增加 170 萬桶)。

石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，自今年 1 月起，開始執行減產協議，市場持續關注，原油供給是否出現緊縮跡象。

另一方面，美國對委內瑞拉國營石油公司 (PDVSA) 的制裁，也可能使油價走揚。

Price Futures Group 原油分析師 Phil Flynn 表示，EIA 的數據對油價相當有利，「蒸餾油庫存下滑，使油價看漲。」

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 指出，美國煉油廠進入歲修期，雖然原油庫存連續 3 週呈現增加，但增幅溫和。