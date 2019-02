【胡一帆專欄】2019亞洲經濟展望

出口下滑預示一季度疲軟

投資者應為 2019 年區域 GDP 增長放緩做好準備,尤其是第一季表現將疲軟。在傳統是進出口旺季的 12 月份,中國出口總額(以美元計價)環比下滑 8%,進口的跌幅也類似。亞洲其他地區的出口也不理想,但下滑的幅度較小。在中國貿易商紛紛提前出口以規避關稅提高的背景下,上述情況看來更為糟糕。我們預計,第一季中國出口同比增速可能出現高單位數或兩位數下滑,而亞洲其他地區的降幅在 0-5%。出口還有多少下滑空間目前難以估計,取決於美中貿易談判進展。

出口下滑的另一個關鍵原因,是美國、歐洲和亞洲的工業生產放緩,同時投資增長見頂。去年 11 月亞太區工業生產放緩至低個位數,庫存普遍上升,出貨停滯。這些趨勢在重要的 IT 行業尤為明顯,整個地區的 IT 工業增長已下滑 1%。缺少新產品週期,加上關稅爭端持續為 IT 供應鏈帶來不確定性,意味著亞洲工業生產可能至少在 2019 年上半年都維持在目前的低個位數增長。

生產者價格指數走軟

此外,定價能力和通脹正受到工業生產疲軟的負面影響。亞太區生產者價格指數(PPI)從去年中期的 4-5% 下滑至 12 月的 2-3%;中國的降幅最大,12 月下滑 0.9 個百分點,主要受金屬和化工產品價格的影響。2018 第四季原油價格疲軟是因素之一,但更重要的在於這是否預示著油價將長期下滑。全球增長放緩可能導致亞洲 PPI 出現個位數負增長。

區域央行暫停緊縮步伐

鑒於增長放緩和貿易不確定性加劇,亞洲政策緊縮進程暫停。在外部赤字經濟體中,政策利率已經上升至官方外匯儲備出現穩定跡象的程度,因此進一步加息是風險情景,而非我們的基準情景。亞洲利率更趨穩定應有助於貨幣增長回暖,這意味著貨幣環境緊縮的結束。中國貨幣和財政政策積極支持,央行放水力度增大,地方政府債券提前開閘。

中國推出更多刺激措施

隨著中國經濟進一步放緩,政府於 1 月份將存款準備金率下調 100 個基點,我們認為今年將進一步降准 100-200 個基點。最近公佈的央行票據換銀行永續債的舉措旨在進一步提高銀行核心資產比例,推動銀行擴展信貸。 政府多管齊下放鬆財政政策,比如 3 月份全國人民代表大會後可能下調增值稅 / 消費稅,每年為小企業減輕稅務負擔人民幣 2000 億元,國務院提前批准人民幣 1.39 兆元的地方政府債券配額(可能進一步加大),以支持基礎設施建設。發改委近期推出補貼汽車和電氣消費政策。我們預測 2019 年 GDP 全年增長 6.1%。