【馮冠華專欄】中資金融股或成輪換買入主角

2 月 1 日推介 - 平安保險（2318）

1）上日港股市況總結：受美股大漲及中國 1 月官方製造業 PMI 數據稍好於預期的帶動下，港股週四高開高走，盤中更一度突破 28000 點，但在上證升幅收窄下也有少許回吐。恆指最終以 27942 點收市，上升 299 點。全日成交按日上升約 19% 至 1131 億。滬深港通南向關閉，北向仍為淨流入，金額大幅上升至人民幣 86.6 億。藍籌 38 升 12 跌。



板塊方面，澳門博彩、光伏、台資食品、房地產基金（REITs)、兩地地產、內險、中資券商、石油、資源、汽車及醫藥等多個板塊造好；相反，內地電訊及公用股則有沽壓。做空方面，佔大市成交回落至 13.3%。牛熊証街貨最新比例為 54:46，重貨區方面，熊証上移至 28400-28449，牛証仍維持在 27150-27199。

簡評：在南下資金缺席下，恆指卻以大成交再創今年新高。縱使上證再次在昨天下午轉弱，港股也沒有明顯跟隨。上證的弱勢，或源自過去四日逾 300 家 A 股公司連環發出盈利警告所致。留意其中有 260 家預計虧損超過 1 億元人民幣，大幅虧損的導火線是商譽減值。筆者也曾指出，商譽減值不會影響現金流，雖然數字上確實難看，但也不是甚麼洪水猛獸，經營環境也不會因此改變。這些一次性的減值也代表 2018 年的盈警為 2019 年的盈喜舖路。在港上市的中資股，在不同的質素和會計準則下，相信大部分也不存在減值問題，這能解釋上證和港股背馳的原因。

回看昨天的港股，輪換買入的主角是澳門愽彩股。永利（1128）在開市前公布的業績只不過不失，但公司指 VIP 業務有望好轉，落後板塊遇利好消息如魚得水，且看今天中午公布的 1 月博彩毛收有沒有驚喜。在屠熊後，牛證街貨量已較熊証為多，上升動力或減少，恆指或需在 28000 點上下先行整固。做空比率在大市攀升下回落，這代表回調壓力不至於很大。



至於中美談判，有消息指中方提議 2 月底再辨川習會，固這次劉鶴的造訪也未必會有甚麼突破性的宣布。美國政府停擺問題、中美談判進展和英國脫歐方句等，留待豬年解決吧！

收市後看到中證監的公佈（見第 2 點），用意應是簡化外資投入，對 A 股應是利好消息。昨天北向資金再大幅上升，且買入頗集中在金融類股份。若港股的輪換買入模式持續，內銀、內險和中資券商應能承接昨天的強勢。

2）中證監公佈，就《合格境外機構投資者及人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法（徵求意見稿）》及其配套規則公開徵求意見，最主要內容包括將 QFII、RQFII 兩項制度合二爲一以及放寬准入條件。另外，滬深交易所正在抓緊修訂《融資融券交易實施細則》，擬取消「平倉線」不得低於 130% 的統一限制，交由證券公司根據客戶資信、擔保品質量和公司風險承受能力。

3）美股上日市況總結：美股三大指數週四個別發展，當中道指下跌 15 點或 0.06%%，標指及納指則分別上升 0.86% 及 1.37%。美滙指數輕微反彈至 95.56，十年期債息回落至 2.633%，紐約期油回軟至 54.02 美元。港股 ADR 上升 110 點，相當於恆指 28052 點水平。

4）個股訊息 ：

蘋果日報 - 廣汽集團（2238）公佈，擬聯合騰訊（700）、廣州市公共交通集團以及其他投資者共同設立移動出行項目平台公司，移動出行項目平台公司的投資總額為 10 億人民幣，其中廣汽、騰訊、廣州公交集團分別持股 35%、25%、10%，其他投資者合計持股 20%（每家持股比例不超過 5%），另外預留 10% 股權用於員工股權激勵。

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