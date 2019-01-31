主計總處公布 107年GDP成長率概估為2.6% 較預測略低0.06個百分點

行政院主計總處公布，107 年第四季未經季節調整實質 GDP 與 106 年同季比較之經濟成長率 (yoy) 概估為 1.76%，較 11 月預測數 (2.02%) 減少 0.26 個百分點。107 年第四季經季節調整後實質 GDP，與上季比較折算年率之經濟成長率 (saar) 為 1.62%。併計前三季 (第一季 3.15%、第二季 3.29%、第三季 2.27%)，107 年經濟成長率概估為 2.60%，較預測數(2.66%) 減少 0.06 個百分點。



主計總處表示，在外需方面：(一)107 年第四季受全球景氣成長趨緩，智慧手機銷售不如預期，加以比較基期偏高等影響，我國出口按美元計價年增率為 0.10%(以新台幣計價增 2.45%)，雖為連續 10 季增長，惟增幅明顯趨緩，各主要貨品表現分歧，如礦產品增 34.22%、資通視聽產品增 8.88%、化學品亦增 6.07%，惟光學器材減 11.76%、電子零組件亦轉呈減少 4.91% 等；併計服務輸出並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長 1.21%(11 月預測成長 0.39%)。(二) 輸入方面，農工原料進口續呈兩位數增長，惟資本設備進口再呈縮減，第 4 季按美元計價商品進口增 6.78%(按新台幣計價增 9.29%)，併計服務輸入並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長 4.14%(11 月預測成長 3.53%)。(三) 輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻 1.38 個百分點。



在內需方面：(一)第四季通訊及家電產品銷售不佳，汽機車新增掛牌數減少，與綜合商品及無店面零售銷售挹注等交互影響下，整體零售業營業額增 1.16%；主要服務消費中，餐飲業營業額增加 3.29%，9 合 1 選舉亦挹注部分民間消費動能，惟股票成交值轉呈減少 14.52%，出國人次亦減 0.19%(2 個月)，併計其他各項並剔除物價因素後，概估第四季民間消費成長 1.62%(11 月預測成長 2.05%)，對經濟成長貢獻 0.79 個百分點。政府消費方面，成長 3.55%，對經濟成長貢獻 0.53 個百分點。(二)資本形成方面，第四季營建工程投資持續升溫，惟因國內部分廠商資本支出計畫審慎，與航空業者機隊購置相對 106 年同季減少，致以新台幣計價資本設備進口減 4.12%，另併計智慧財產及存貨變動，並剔除物價因素後，概估資本形成 (包含政府、公營與民間固定投資，以及存貨變動) 實質成長 9.32%(11 月預測成長 12.21%)，對經濟成長貢獻 1.82 個百分點。(三)總計第四季國內需求成長 3.73%，對經濟成長貢獻 3.14 個百分點。





