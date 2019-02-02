熱門股—外資強勁回補帶動 可成波段漲幅逾16%

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 股價年初跌破 200 元大關、下挫至近 5 年新低 196.5 元，並跌破過半外資目標價，近期受惠外資回補，低接買盤進駐，從低點 1 月 4 日至今共 19 個交易日，股價漲幅逾 16%，陸續收復 5 、10 日線與月線，封關日 (1 月 30 日) 更以 231.5 元作收，蓄勢挑戰站回季線。

可成去年全年合併營收 954.16 億元，年增 2.3%，創新高。可成指出，去年第 4 季市場需求疲軟，導致營運旺季不旺，預期此市況將延續至今年第 1 季，營運表現恐較去年第 4 季更淡。

展望今年，可成表示，今年也將延續去年第 4 季，營運更具挑戰，實際需求能見度有高度不確定性與波動性，保守看今年景氣，且需求不確定性高，預期今年價格波動也提高，在產品價格有壓的情況下，獲利能力預期將低於過去幾年平均值。

法人預期，可成今年營收展望更黯淡，預期 iPhone 營收貢獻將年減 10-15%，筆電機殼營收在金屬機殼滲透率持續提升下，可望年增 3-5%，上半年筆電營收將成可成主要成長動能，全年營收占比將由去年的 30%、提升至 35%，且其他穿戴裝置與非 3C 電子產品營收，也將在今年繼續成長，抵消智慧型手機營收年減壓力。