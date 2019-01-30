【華冠投顧】封關前黑天鵝滿天飛……股票換現金過好年大盤量增狹幅震盪！！

◆盤勢分析

焦點個股：2303 聯電、2409 友達、4960 誠美材、3016 嘉晶、2317 鴻海

昨日美股漲跌互見，其中除了道瓊指數上漲外，其他三大指數下跌，尤其費半因為 AMD、NVidia 等股繼續重挫，跌幅 1.44% 為最多…… 台股權值股部分，揭示面板業面對寒冬的 2409 友達和去年第四季虧損的 2303 聯電帶量重挫，但也有 2357 華碩、2308 台達電、2408 南亞科、2317 鴻海等撐盤，11 點後指數急拉，收盤漲 0.67 點，成交量為 991 億！OTC 指數則靠矽晶圓 6488 環球晶、3016 嘉晶、6182 合晶、3707 漢磊拉盤，但 12 點過後賣壓沉重，漲幅收斂為 0.56%，成交量為 241 億！！

本週盤整，幸運星的股票檔數很少，但很幸運的得到市場的認同，如 1/21【表哥】6278 台表科 41…49。1/23 帶全國會員佈局的「生技裸鑽」【時時美麗】1795 美時 74…85.2 繼續創高。1/24 學員教學「風電裸鑽」【上大尾】3708 上緯投控 77…96.2 每天依然創新高。1/25 帶全國會員再買一次【矽晶圓小星星裸鑽】「MOSFET 的漏網之魚」3016 嘉晶 44…48.35 今天創高。而在同一天分享的 4960 誠美材…… 短短四天 9.57…12.15 創高。連 1/7 分享的老菜【軟綿綿】4953 緯軟 65.4…94.5，今天創新高，日線連十紅…… 恭喜大家聽到、買到、都賺到囉…… 股票換現金過好年！！封關囉…… 在此先祝好友們新年豬事大吉。

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。