聯亞去年Q4 EPS 2.38元 全年7.71元 擬配息5元、現金殖利率1.9%

聯亞 (3081) 今(30)日召開法說會，並公布 2018 年財報，第四季毛利率持穩為 55.3%，EPS 2.38 元，略低於市場預期；全年稅後淨利 6.96 億元，年增率 6.3%，EPS 7.71 元，董事會也決議，每股將配現金股利 5 元，現金殖利率 1.9%。展望 2019 年，第一季受農曆春節影響，預估營收將出現高個位數減少。第四季合併營收 6.76 億元，較前一季成長 11.7%，略優於預期。毛利率 55.3%，營業費用 1.17 億元、費用率 17.3%，EPS 為 2.38 元。從應用來看，電信占比 40-45%、數據網 45-50%、工業與其他約 10%。從產品組合來看，高毛利率的矽光在總營收的占比約 40-45% 比重、10G COMPLETE LD 占比 25%，而 2.5 GPON LD 占比 5-6%、PD&APD 占比 16-18%。



財務長楊吉裕表示，毛利率主要受產品組合及營收多寡、成本結構及台幣匯率三因素影響，過去幾季營運成本持續增加，主要係機台設備增加造成折舊攤提金額提高，及員工人數增加，以因應新的工廠加入生產，過去 12 個月增幅超過 20%，也因此，第四季毛利率沒有太多的提升。



全年合併營收 23.62 億元創新高，年增率 15.87%，毛利率 54.01% 與前一年持穩，營業淨利 8.42 億元，較前一年成長 6.1%，稅後淨利 6.96 億元，亦較前一年成長 6.3%，EPS 7.71 元，董事會也決議，每股將配現金股利 5 元，以今日收盤價 261.5 元計算，現金殖利率 1.9%。

