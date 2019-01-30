【日盛投顧】盤後分析－10日線為短線多頭重要防線



◆盤勢分析

1. 週三為狗年台股封關日，台股開平震盪，最高點 9,959 點收復 5 日線（9,945 點）但未收復半年線（10,145 點）及年線（10,506 點），最低點 9,909 點守穩 10 日線（9,898 點）、月線（9,775 點）及季線（9,773 點），終場指數上漲 0.67 點，漲幅 0.01%，收在 9,932.26 點，成交金額為 993.66 億元，大於 5 日均量（970 億元）及 20 日均量（934 億元）。三大法人合計買超 13.90 億元：外資買超 8.13 億元、投信買超 1.53 億元、自營商買超 4.24 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為月線及季線附近，壓力為半年線附近。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（77）大於 50，短線整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.57%，收在 129.91 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 10 日線附近，壓力為 133 點附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值大於 80，短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括 IC 封測、PA、矽晶圓、生技、電子零組件等。

4. 台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、自行車等。

◆蘋概、工業 4.0、網通、PCB、IC 設計、風電相對強勢

1. 蘋概：APPLE 財報符合預期，股價週二盤後上漲，帶動供應鏈 3406 玉晶光、4958 臻鼎 - KY、2474 可成、6456GIS-KY 等為週四族群指標。

2. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2395 研華、6166 凌華、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6188 廣明等相對受惠。

3. 網通：5G 及車用長線需求可期，可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、4906 正文、2332 友訊、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易、6271 同欣電及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3234 光環、4979 華星光、3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞、4908 前鼎等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

4.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，5349 先豐切入車用及通訊，2368 金像電拚轉虧為盈，上游 3645 達邁的 PI 切入散熱領域，2383 台光電、6213 聯茂也將受惠 5G 相關應用。

5.IC 設計：6643M31 掛牌後帶動 6533 晶心科、3529 力旺、3661 世芯 - KY、3443 創意、3035 智原等 IP 相關同業，另可留意 IC 設計族群的 2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、3227 原相、4947 昂寶 - KY、6411 晶焱、2458 義隆電、6435 大中、3527 聚積、4968 立積、4919 新唐、5274 信驊、5269 祥碩、6415 矽力 - KY、6104 創惟、6202 盛群等。

6. 風電：政府大力扶持離岸風電，相關公司如 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、2013 中鋼構、2031 新光鋼、2208 台船等長線可持續觀察。

7. 內需：選後陸客有機會回流，飯店 2702 華園、2704 國賓、2707 晶華、旅行社 5706 鳳凰、2731 雄獅、航空 2610 華航、運輸 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、營建 2524 京城、2505 國揚等將有機會受益。除此之外，食品的 1216 統一、1210 大成、1215 卜蜂、超商的 2912 統一超、5903 全家、環保的 8341 日友、清潔用品 1730 花仙子等也可留意。

8. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9904 寶成、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、5288 豐祥 - KY、4536 拓凱等。

