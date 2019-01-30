台股盤後—驚險收紅力守9900點 1月大漲200點月線翻紅

台股今 (30) 日封關，雖然盤中走勢震盪，但在台積電跌幅收斂下，指數收在 9932.26 點，上漲 0.67 點或 0.01%，農曆年前封關驚險收紅，成交金額 991.02 億元，不過若以月線來看，1 月單月則上漲逾 200 點或 2.11%，月線成功翻紅。

蘋果財報出爐，雖然整體表現優於預期，但 iPhone 銷售金額下滑，加上受到晶圓瑕疵事件影響，台積電今日走弱，雖然最後一盤在 8683 張買單拉抬下，跌幅收斂，但終場下跌 1.5 點或 0.67%，封關表現弱勢。

而面板大廠友達去年第 4 季本業出現 6 年來單季虧損、聯電也出現 9 年來單季虧損，今日雙雙下挫逾半根跌停，也拖累台股今日表現。

不過，5G 概念股再次點火上攻，在智易大漲 9.76% 帶動下，智邦上漲 3.27%、聯茂漲逾 4%，全新、穩懋、譁裕、明泰等均有 1-2% 以上的漲幅。

紡織族群也是表現強勢，在聚陽領漲下，類股也紛紛表態，三洋紡、宏州漲逾 8%，如興、大統新創拉出半根漲停，遠東新、儒鴻、福懋也是全面上攻。

分析師認為，台股今日雖然封關收紅，但可以說是非常勉強，加上量能不足，顯示市場態度依舊保守，且華為事件恐再度挑啟美中爭端，加上美企目前公布財報普遍展望不佳，都成為年後台股挑戰萬點的不利因素。