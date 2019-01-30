【華冠投顧】多頭沒變心 豬年來加薪



＜大盤分析＞

國際股市漲跌互見，在缺乏外部利多加持以及台積電續弱下，今日大盤仍以小漲 + 0.67 點作收，OTC 指數則是愈墊愈高，終場 + 0.53% 創本波反彈新高。

昇楷在本月初分享給大家的「賺好賺滿紅包行情的訣竅」專文裡曾分析過，在接近封關日時，往往該賣的都賣得差不多了，籌碼變輕會導致盤勢壓不下來，再加上一些先知先覺或者內外圍卡位的買盤進場，封關容易有轉強表現，尤其內資控盤之個股會更明顯。

今日封關，台股走法正如本月初之預期，就指數而言，OTC 指數拉到最高點，讓市場想賣的都快樂下車，大盤也一度拉高到近期最大量交易日 (1/25) 之Ｋ棒實體裡，讓短線套牢的籌碼解套（若扣除台積電的拖累，會是上漲封關在幾近高點）。控盤者這樣作價，自然不會是佛心來著，而是代表年後行情還會延續。

除了從上述控盤角度分析外，還有幾個因素容易推升台股第一季的行情：(1) 年報公佈前，各上市櫃公司基本上都處於財報空窗期，營運展望難免充滿想像空間，反正醜媳婦也不會馬上見公婆；(2) 亞股當中港股、韓股都過了去年 12 月高點，台股則因節前賣壓出籠壓縮了上漲空間，年後易有落後補漲趕進度機會；(3) 美中貿易戰、Fed 利率政策都朝著對市場有利的方向發展。

＜操作策略＞

操作策略仍秉持「賣出漲多或基期偏高，佈局近期大咖無懼長假賣壓仍持續吃貨的個股 (低基期尤佳)，由於這類型個股透露年後拉抬的企圖心，所以適合抱過年」。

＜抱股選擇＞

原先的持股如 5G 蘋概《3105 穩懋》及昨日利多護體逆勢強攻的 IC 設計《6202 盛群》，因為短線漲多正乖離拉大且高檔爆量，所以逢高陸續把紅包放口袋，今早同樣把拉高的《3413 京鼎》獲利了結，獲利資金轉而佈局《大咖默默吃貨股》。

也在此向大家拜個早年，祝大家豬事如意發大財、平安喜樂自然來！

＜被動元件族群＞

被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》今日小漲小跌，維持短、中期均線糾結等待表態的狀態。

今年以來台股的最大量交易日 1/9 和 1/25 都是因為被動元件族群出量拉抬所導致，說明拉抬這個族群最容易帶動台股人氣，年後就看頻遭法人看衰、相對走勢最弱的龍頭《2327 國巨》能否突破去年 12/13 高點完成「破底翻」走勢，成為帶動族群及台股發動滾量行情的伏兵。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。