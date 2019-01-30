【華冠投顧】送金狗，迎金豬!2/11新春開盤!



台北股市今日 2018 年金狗年封關，在晶圓廠台積電 (2330) 與聯電 (2303) 股價下跌壓抑下，指數幾乎收在平盤，以 9932 點封關，成交量 993 億元。周線收黑，下跌 37 點；月線下影線的紅 K，上漲 204 點。

台股金狗年封關日，受台積電 (2330) 晶圓出包事件影響連跌 2 天，聯電 (2303)Q4 財報不如預期跳空下跌 5.4%，面板業過寒冬，友達(2409) 跌 6.66%，彩晶 (6116) 裁員，跌 3.52%，壓抑大盤封關走勢，櫃買市場相對抗跌。金狗年受到中美貿易戰、蘋果手機銷售不佳及美國聯準會的升息影響，指數先盛後衰下跌 488 點。盤面個股，網通股智易 (3596)、CCL 的台光電(2383)、聯茂(6213)； IC 設計族群的高價股祥碩(5269)、矽力 - KY(6415)、盛群(6202)；矽晶圓的嘉晶(3016)、環球晶(6488) 都有不錯表現。其他如緯軟 (4953)、凌華(6166)、台表科(6278)、中光電(5371)、力山(1515)、華園(2702) 封關日皆有所表現。

台股封關買盤縮手呈現整理，但守穩月季線之上，技術面偏多，農曆春節 11 天假期期間，若國際股市走穩，台股有機會於 2/11 新春開紅盤再度反攻萬點大關，迎接金豬年。

林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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