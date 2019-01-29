瑞昱去年純益43.5億元近4年新高 EPS 8.57元 今年各產品線將續成長

IC 設計瑞昱 (2379-TW) 今(29)日召開法說會，並公告第 4 季財報，稅後純益為 10.97 億元，季減 22.3%，每股純益 2.16 元，去年稅後純益 43.51 億元，年增 28.3%，創近 4 年新高，每股純益 8.57 元；展望第 1 季，瑞昱預期，在市場需求熱絡帶動下，展望正向看待，並預期今年所有產品線都可較去年成長。

瑞昱副總黃依瑋指出，去年第 4 季受惠網通產品帶動，營收持穩達 119.42 億元，季減 1.2%，毛利率 44.9%，較第 3 季下滑，但仍在健康水準，稅後純益 10.97 億元，季減 22.3%，每股純益 2.16 元。

瑞昱去年營運表現亮眼，營收 458 億元，年增 9.9%，創新高，毛利率 44.7%，年增 1.7 個百分點，稅後純益 43.51 億元，年增 28.3%，創近 4 年新高，每股純益 8.57 元。

黃依瑋強調，網通產品需求持穩，動能可望延續至今年第 1 季，不過 3 月市況仍有待觀察，但整體第 1 季展望正向樂觀。

黃依瑋認為，美中貿易戰後續發展仍難預測，但排除掉不確定性，今年營運展望正向，預期各產品線都可較去年成長。

至於市場關注的車用乙太網路產品，他強調，目前應用輪廓逐漸清晰，去年第 4 季已達量產水準，今年出貨將穩定向上，可望持續支撐今年表現。