祺驊去年EPS上看3.8元 今年展望正面、將推成車新品

祺驊 (1593) 去年營收小降 4%，在匯率有利及產品組合改善下，預估全年獲利有機會持穩，EPS 上看 3.8 元。今年零組件本業穩健，將推出高階划船器，目前接單情況不錯，也規畫正式推出成車產品，現已積極與國內健身中心洽談，今年營運有機會勝去年，若成車推展順利，將推波明年業績成長力轉強。總經理李穎哲表示，未來二三年零組件本業穩健，考量傳統健身器材市場日趨飽和，非傳統市場的成長空間較大，未來會比較聚焦在特殊運動的磁組系統，去年已經推出腳踏車訓練器，今年會再推出高階划船器，復健醫療器材也在開發中，而美中貿易不會有負面影響。



除了開發多樣化的磁阻系統，引進各種領域的客戶，也會藉由關鍵零組件優勢，發展具有特色及差異化的健身器材，長期更以推出能結合運動生理及硬體、軟體及通路的運動管理系統。祺驊的 difo 綠能競速車已於 2017 年獲得台灣精品獎，綠能划船器也在 2019 年獲得台灣精品獎，已規畫今年正式推出成車產品，已積極與國內健身中心洽談，效益可望在明年顯現。



轉投資台灣 Curves 健身房通路，目前業績穩健成長，去年獲利約 1 千餘萬元，隨著據點擴增，會員數增加，今年營運應可維持穩健，對祺驊的獲利貢獻也可望進一步增加。



去年祺驊合併營收 8.01 億元，較前一年小降 4%，在匯率有利及產品組合改善下，法人預估，全年獲利有機會持穩，EPS 上看 3.8 元。今年在零組件本業穩健，營運有機會勝去年，若成車推展順利，更將推波明年業績出現一波較大的成長。