【安聯投信】全球股市續揚 風險偏好回溫

受益於第四季財報亮眼表現，激勵相關類股上漲，消弭能源類股跌勢，統計全周 S&P500 指數漲 0.25%。歐元區經濟數據持續放緩，歐元兌美元單周下跌 0.75%，歐股連續四周上漲，道瓊歐盟 600 指數單周上漲 1.43%。日本出口較預期疲軟，加上美中關係疑慮，使前景更增隱憂，但日圓走貶則減輕了出口股的壓力，統計東證指數單周上漲 0.61%。全球市場情緒回溫，新興貨幣波動度持續回穩，新興市場全面續揚，MSCI 新興市場指數單周上漲 1.04%。

安聯收益成長基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，受到美財報表現亮眼，帶動上週全球股巿持續上揚，除此之外，美國 1 月份 Markit 製造業採購經理人指數 (PMI) 初值由前月的 53.8 向上揚升至 54.9，略高於預期，顯示美國經濟並不看淡。

胡韡耀分析， S&P500 指數成份股公司業績數據已有 15% 公佈，其中有 77.6% 業績優於分析師預估，分析師更預測 S&P500 指數成分股公司本季度獲利增長 14.2%。美國企業獲利開紅盤，再加上國際貨幣基金組織 (IMF) 對美國經濟成長率預測未變，預期美股表現依然樂觀。

唯一值得注意的是，中美關係疑慮不斷，前半周傳出美中行前預備會談遭美方取消，此會談原為月底美中在華府新一輪談判預作準備。但隨後白宮經濟顧問庫德洛否認，表示「美國取消與中國官員就貿易問題舉行的行前會談」報導不實。胡韡耀指出，雖然美股表現樂觀，但在中美貿易尚未完全達成協議前，建議投資人混搭股債息、資本利得與掩護性買權收益，以多重資產參與行情。

至於新興市場，全球市場情緒略微回穩，新興貨幣波動度持續回穩，新興市場全面續揚，MSCI 新興市場指數單周上漲 1.04%，其中新興亞洲上漲 0.84%、拉美上漲 1.48%、新興歐洲 2.73%、歐非中東上漲 1.63%。

上證指數今年來上漲逾６%，安聯中國策略基金經理人許廷全指出，中國 2018 年 GDP 雖然創下 28 年來的最低增速，第 4 季 GDP 成長為 6.4%，同樣為近十年以來的低點。但中國統計局表示，經濟正處於大調整的關鍵時期，展望後市，農曆春節將臨，預期陸股可能「碎步上行」，儘管 A 股多數企業仍然面對總體經濟周期下行、獲利下修帶來的風險，但在人行不斷頻頻出手解決巿場流動性，及 A 股整體估值水準處在歷史底部區間，整體Ａ股後巿仍呈正向。

安聯投信獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。