〈理財〉年節長假報到 券商教你靠股票籌資、封關期間繼續投資

在中美貿易戰的不確定因素下，群益金融集團今 (28) 日指出，預計今年仍將是全球行情大波動的一年，也是充滿賺錢大機會的一年，若投資人封關期間仍有意維持投資腳步，可透過群益名師直播掌握全球市場交易契機，而國泰證也再次提醒，投資人免憂心短期年節資金缺口，可善用券商的股票貸款服務彈性取得資金。

群益金融集團表示， 2 月春節假期為滿足投資人的需求，舉辦「新春不打烊」活動，客戶在台股封關期間，可透過群益名師直播，掌握全球市場交易契機。

同時，永豐金證券也表示，農曆春節 9 天的連假期間，網路和人工接單交易均提供 24 小時交易服務，可滿足客戶全球化投資的需求和時效性。

另外，國泰證指出，近來在申請股票貸款的族群中發現，有近 90% 客戶是透過數位平台申請，其中又有 30% 在非營業時段申辦，職業以中小企業主和攤商居多，顯示小額、快速和 24 小時不休息的線上服務，可確實協助投資人解決燃眉之急。

整體來看，目前券商提供的股票貸款利率多在 5.5-6.5% 間，儘管較銀行信貸利率稍高，不過在核貸速度方面，券商仍取得領先優勢，平均在 1 個營業日內可完成，惟各券商的撥款速度有些差異，其中，以國泰證 3 分鐘即可快速撥款的國泰證略勝一籌。