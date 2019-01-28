力麗聚酯、加工絲全產全銷 轉投資力麟下半年起挹注獲利

力麗 (1444-TW) 第 1 季受惠油價穩健，接單狀況好轉，目前聚酯、加工絲全產全銷，織布、染整需求也相對持穩，而轉投資的力麟科技，認證進度順利，上半年稼動率可望提早滿載，加上日本客戶轉單，估今年就可開始賺錢，也將挹注力麗獲利。

力麗表示，目前聚酯、加工絲均全產全銷、織布需求一直都有，染整也因為環保需求趨巖，陸續有業者退場，有利市場供需穩定，加上印尼擴產首季就可完成，也將挹注營運表現。

目前力麗加工絲月產能 9500-9900 噸、瓶用粒子 6000 噸、紡織用粒 4000 噸，均全產全銷。

而轉投資的力麟科技，主要生產 BOPA，雖然目前稼動率僅 3-4 成，但隨著產品認證超乎預期，公司預計上半年產能就可望載，達月產能 800 噸，下半年可望開始賺錢，達全年賺錢的目標。

此外，日本有製造薄膜的紡織業者產線故障停車，接下來可能會產生轉單效應，也將加速力麟投入第 2 條、800 噸產線的時間，最快明年完工投產。

力麗去年受惠油價走強，市況回溫，全年營收 128.82 億元，年增 16%，獲利方面，雖然全年認列了 2 億元的停工損失，但在第 4 季營運暢旺，以及匯損回沖下，法人預估去年獲利約 4-4.5 億元之間，每股純益約 0.42-0.47 元之間。