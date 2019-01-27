〈和碩尾牙〉廖賜政：景氣不明不過訂單仍無虞 對印尼廠樂觀看待

和碩 (4938-TW) 今 (27) 日於南港展覽館舉行尾牙，總經理廖賜政受訪時表示，今年整體景氣目前還不明朗，在政治影響環境下，還是必須觀察國際政治因素才能決定接下來的布局，隨著整體經濟較明朗後，客戶端下長單的意願也會較高，不過目前訂單「看起來不算太差」，尤其是印尼廠產能樂觀看待。

對於設廠的問題，廖賜政回覆，去年和碩前進印尼巴淡島設廠，今年 1 月已來到出貨階段，印尼巴淡廠部分因為人力資源充足、同時地理位置靠近新加坡，交通方便，整體布局「超前預期」，對於印尼廠未來的產能保持樂觀看待。

在越南廠的部分，廖賜政指出，具體規畫還是要等董事過後會才出現，不過因為民族性的關係，越南勞工多半不願意前往離家太遠的環境工作，因此廠房規模還是受到限制；廖賜政透露，和碩團隊也曾前往越南場勘，發現當地廠房多半是「鐵皮屋式」，較符合傳統產業進駐的標準，電子業要進駐當地，還是要再尋找合適機會。

和碩強調，未來也不排除前往印度布局，廖賜政表示，印度擅長軟體產業、而台灣則是專精於硬體，但在建廠方面，礙於當地法規與限制，還是必須再做考量；一個新廠從建設到投產一般需要 2 年，印度廠與越南廠今年也都還不會進投入投產階段。

對於未來，電腦產業方面將會是和碩主軸布局之一，尤其是在電競筆電與 Chromebook 都會是接下來的主力產品之一；在智慧家電與電動車車載方面和碩也耕耘許久，接下來也會有新產品露出。