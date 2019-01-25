【華冠投顧】賺完生技賺光纖、上詮帶量創新高

大盤分析》

台積電強勢跳空向上漲，帶動指數創 12/5 日以來的新高點，由於美中談判過程樂觀，有利後續談判結果，因此全球股市上漲慶祝。加上費城半導體指數大漲 5% 多，整個半導體族群出現買盤，更進一步擴大到電子類股。由於電子類股先前受到美中貿易戰影響，後續若美中談判發展正面，則這些受影響的電子類股，都有機會重回多方。

類股動向》

台積電大漲，帶動半導體相關族群表態，而指數大漲、來自於 2409 友達、3481 群創的反彈，一口氣回到半年線之上。另外，櫃買的資金流向矽晶圓，6488 環球晶漲停、5483 中美晶、6182 合晶也都有 3%~5% 的漲幅表現。另外，生技類股開高後收歛漲幅，短線獲利賣壓湧現。資金有轉到 5G 的現象。

扣抵動能》

台積電大漲、半導體相關類股斜率走升，設備方面有 3583 辛耘、2404 漢唐、3413 京鼎，車用半導體方面則有 3711 日月光、3264 欣詮。至於台積電集團股，則有 3443 創意、5347 世界。另外，除了半導體相關類股之外，5G 族群也經整理後轉強，包括有 2419 仲琦、2455 全新、3596 智易、2332 友訊等。

強勢個股》

6488 環球晶：底部反彈 KD 黃金交叉，唯半年線下彎，留意量能是否放大

3105 穩懋：短線漲幅已超過二成以上，留意短線的獲利了結賣壓

8215 明基材：橫向整理許久出現巨量買盤，短線乖離放大留意修正

3708 上緯投控：大量推升股價回年線，後續量縮就會整理。

8076 伍豐：漲停回到半年線之上，後續可持續追蹤量能是否有跟上即可

鍾騏遠分析師

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