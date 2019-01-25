【華冠投顧】國巨，進入初步反壓關卡！即將翻多！？

週五，美國總統川普的經濟顧問表示，美聯儲理事會有二個席位空缺，川普希望提名跟他的想法相同者；因此，頃向鴿派的人選可能中選，這意味著 2019 年的升息機率應該是越加的降低了！

而周四，就邊境牆資金與結束政府部分停擺局面之提案，最終仍遭參議院否決。美國聯邦政府，繼續維持停擺僵局。

另外消息來源指出，民主黨將向總統川普遞交一份提高邊境安全的提議，撥款金額超過 57 億美元，但不是『修牆』這件事，續鎖定其後續消息。

接著，市場矚目焦點置於，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈利率決議，日期為 01/31 台北時間凌晨 03：00。市場估美聯儲本月依然維持原先利率水位不變，而主席鮑威爾在會後的談話，才是關注的焦點。

03 道瓊，目前依舊維持於高位區徘徊，但已漸逼近上方反壓區，隨時有回測之機；後市觀測下方初步支撐關卡 24110-23940 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增。

台股在春節假期之前買盤觀望，導至近日量能持續萎縮，在下週三封關之前，此現象將越加明顯。但這都屬常態，事實上，有許多質優之標的仍然值得您持有。年前此刻，建議投資人可鎖定一些低價中小型股，於低檔布局，在新春開紅盤之後，若業績與題材發酵，自然會有向上發展之機，如 2367 燿華、2478 大毅等等。

02 加權，後市觀測下方 9810-9766 初步支撐區之力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多，依據型態，上方 328.0-339.0 之反壓區若被站上，則上攻續航力增。 2018 年前 3 季 EPS 已達 72.2 元，估 2018 全年獲利可望挑戰 8.5 個股本，以過往股利政策推算，現金殖利率可望超過 10％；目前本益比約 4 倍，股價偏低。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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