【永豐期貨】台指選擇權盤後－國際股市走揚激勵 台股週漲133點直逼萬點



◆期貨走勢

台指期週五上漲 108 點至 9968 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 1.61 點，電子期轉為正價差 0.59 點，金融期逆價差縮至 - 0.04 點。現貨部分，三大法人買超 192.03 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5892 口至 32632 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 9416 口至 61112 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 7603 口至 31410 口。

美股週四道瓊指數雖下跌，但費半指數大漲 5.73%，台積電 ADR 大漲 3.15%。電子期早盤反映費半大漲利多開高走高漲幅超過 1%，現貨開盤同步開高走高，盤中指數逼近萬點行情並創下今年以來新高。半導體族群台積電、聯電、世界先進、聯發科股價早盤紛紛轉強。加上油價反彈帶動台塑四寶買盤追進，雖金融股受匯損影響盤中漲幅相對落後，但櫃買指數也在矽晶圓與 IC 設計類股強勢走高帶動下，日 K 連三紅且第二日站穩半年線大關。加上週五亞股全面反彈走高，韓國與香港股市領先創下去年 10 月股災以來新高，且盤中傳出美政府關門似有轉機激勵美股電子盤漲幅擴大至 0.5% 以上，國際股市氛圍樂觀也使得台指期漲點維持百點以上。終場加權指數上漲 92.49 點或 0.936%，收在 9969.61 點，成交量能 1120.75 億，較前一日增加 260.33 億。技術面來看，周五日 K 連二紅增量並沿五日線續創反彈新高，日 KD 指標高檔出現鈍化且出量攻擊態勢明確，加上 MACD 指標仍有利多方續彈，季線上彎持續提供多方支撐，但下周面臨萬點關卡仍不建議過度追高。

◆選擇權分析

選擇權籌碼面觀察，週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 9600~10000 縮至 9900~10000 點，下檔支撐上移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.29 升至 1.48。VIX 指數創 2018 年 10 月 3 日以來新低。外資在選擇權呈現淨 buy call 4.2 萬口，淨 sell put 1.3 萬口，持續在選擇權呈現偏多操作。整體而言，選擇權許多跡象顯示市場偏空樂觀情緒較濃。 (永豐期貨研調)

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