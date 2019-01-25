【華冠投顧】盤後分析：費半神助攻 台股價量齊揚



企業財報報喜推升費半大漲，也讓量能連續低迷四天的台股重新見到買盤進場拉抬，不僅成交量一口氣來到 1100 億元之上，指數也即將挑戰萬點大關。

半導體族群領軍上攻，台積電 (2330) 上漲 1.6%、聯電 (2330) 上漲 2.1%、日月光投控 (3711) 上漲 3.11%，而上櫃指數的半導體指標股環球晶 (6488) 更是一舉攻上漲停，也帶起整個半導體矽晶圓和被動元件族群轉強向上。

倒是昨天強勢的風電和生技族群今天就顯露疲態，雖然上緯投控 (3708) 和永冠 - KY(1589)連續拉出兩根長紅，但是世紀鋼 (9958) 和建新國際 (8367) 卻走跌收黑，走勢分歧。另外生技指標股的浩鼎 (4174) 也結束連兩根長紅量縮拉回，甚至昨天藉利多攻上漲停的亞獅康 - KY(6497)更是全場都在盤下終場大跌 4.7%。

由此可見，中小型股的資金輪動還是相當快速，主力看哪邊有利多新聞就往哪邊炒，但是真要什麼族群具有長線題材，無疑是國內外法人一致看多的 5G 概念股。這一波不少相關個股都是拉回守住月線，有些已開始轉強向上，如雙鴻 (3324)、前鼎(4908)、聯光通(4903)、上詮(3363) 和智易 (3596) 等等。

資金轉了一圈後，終究還是要回到具有長線題材的族群上面，所以本波守住月線的 5G 概念股我認為都可以好好留意，例如波若威 (3163)、光環(3234)、高技(5439)、明泰(3380)、友訊(2332)、正文(4906)、昇達科(3491)、泰碩(3338) 和統新 (6426) 等等。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

