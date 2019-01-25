【永誠投顧】關鍵K團隊 (盤後分析1/25)



加權指數上漲 92.49 點 (+0.94%) 收 9969 點。

櫃買指數上漲 1.03 點 (+0.8%) 收 129.14 點。

◆今日大盤解析：

今日台股受美國費城半導體大漲帶動, 包含賽靈思 (XLNX-US)、泰瑞達 (TER-US) 和科林研發 (LRCX-US) 等財報超乎預期, 也強調中國與韓國 5G 的布建是趨勢力量之一. 終場大盤加權指數 上漲 92.49 點收 9969.61. 成交量能明顯放大到 1117 億元, 已經進入近一個 10113 附近的套牢區. 短多攻擊再起

◆重要事件：

1. 美股費城半導體指數強勁上漲 5.73%，以單日漲幅來看，不僅是近一個月以來，單日最大漲幅，且收盤位置也是近一個半月以來高點，顯示半導體在過去二個月持續有偏空衝擊之後，近日走勢逐漸回穩。費半指數大漲，美股半導體相關個股中，台積電最大客戶賽靈思大漲 18%、應材也大漲 10%，應材則是台積電最大供應商。台積電也上漲 1.57%。

2. 國際半導體產業協會公布最新出貨報告，去年 12 月北美半導體設備製造商出貨金額 21.1 億美元，較去年 11 月最終數據的 19.4 億美元，相比高出 8.5%，但相較於前年 2017 年同期 24 億美元，仍低了 12.1%。SEMI 產業研究總監曾瑞榆預期，今年產業景氣可能遭遇逆風，智慧手機市場是最大的疑慮，供應鏈庫存水位也過高。上半年半導體景氣展望保守，不過，下半年景氣可望有不錯反彈。曾瑞榆預期，今年動態隨機存取記憶體（DRAM）產品售價可能下滑 2 位數百分點，跌價趨勢也將延續到第二季。因應產業景氣保守，曾瑞榆說，今年晶圓廠投資恐將趨緩，可能較去年減少約 10%。

3. 隨著智慧型手機的需求疲軟，汽車與工業的應用需求也減少，虛擬貨幣價格大跌，使得自 2018 年 11、12 月以來，晶圓代工廠的產能利用率下滑，以晶片生產的 2 個月生產週期計算，後段封測的稼動率，近期也將逐漸跟著出現明顯鬆動的情況。再加上外在環境，如中美貿易戰的影響，使得整體半導體產業需求不振，讓當前的半導體市場持續處於消化庫存階段。其中，晶圓代工龍頭台積電日前就釋出當前產能利用率下滑的訊息，也使得後段封測業稼動率也鬆動，業界預估大多數廠商 2019 年第 1 季營收恐將季減 10% 到 15% 的情況，景氣比預期更平淡。2018 年半導體產業會進入供過於求的主因，記憶體絕對是中的關鍵。因為之前持續擴產的緣故，使得記憶體供過求，帶動記憶體價格下滑，再加上 PC、伺服器與智慧型手機等終端產品的需求成長疲軟，使得記憶體主要供應商營收成長減緩。因此，近期廠商放慢新增產能的腳步，以減緩價格跌勢。預估 2019 年的全球半導體製造設備總銷售金額，將出現 4 年來首度下滑，原因是來自包括中國和南韓的主要記憶體製造商減少投資，以及美中貿易戰擴及資安領域，使各國開始抵制中國華為設備所導致。

◆國內外重要經濟數據：

1. 日本製造業 PMI 1 月速報值盪 2016 年低、企業信心創 6 年新低: IHS Markit 1 月 24 日公布，2019 年 1 月日本製造業 PMI(採購經理人指數) 速報值自 2018 年 12 月的 52.6 降至 50.0、終結逾 10 年來最長的擴張期。2019 年 1 月日本製造業 PMI 當中的產出、新訂單、積壓訂單以及購買數量這四項分項指數均呈現從擴張轉為萎縮的現象。

2. 歐洲央行 (ECB) 於利率決策會議中依舊維持三大政策利率不變，即再融資利率 0%、存款利率 - 0.4%、邊際貸款利率 0.25%，符合市場預期，聲明中依舊重申了指標利率將按兵不動直至今年夏天，以及預計將購債計畫中到期的債券悉數進行再投資，直至 ECB 開始加息之後的較長一段時間，以維持必要的資金流動性與充足的貨幣寬鬆度，描述與前次相當、並無透漏新訊息。

◆強勢族群與弱勢族群：

強勢族群

矽晶圓:

6488 環球晶 + 9.85%

3532 台勝科 + 5.08 %

6182 合晶 + 5.05%

MLCC+R-CHIP

2492 華新科 + 6.71%

2327 國巨 + 4.29%

6173 信昌電 + 2.10%

半導體設備

3583 辛耘 + 9.98%

6208 日揚 + 4.42%

3413 京鼎 + 4.35%



弱勢族群

高速傳輸

5269 祥碩 (-4.07)

5457 宣德 (-2.42)

4966 譜瑞 - KY (-2.14)

48V 輕混系統

5425 台半 (-2.55)

5227 立凱 - KY (-2.51)

5439 高技 (-0.12)

◆盤勢架構：

今天大盤明顯受到美國半導體大漲激勵, 權值股台積電上揚 1.57%。日其餘包含國巨 / 和碩 / 日月光控股等平均漲幅均在 3% 以上。中小型類股主要是矽晶圓、被動元件、砷化幏三大族群帶動, 包含環球晶 / 華新科 / 穩懋皆以長紅作收! 是近期看來比較輪動正常又有攻擊主軸的一天, 不像前幾天幾乎毫無主流, 資金不僅萎縮且亂竄!!(真的很像打地鼠!!)

◆總結：

目前距離封關僅剩 1 周左右, 預估不願抱股過年以及丙種的資金抽回會在這下周上旬達到高峰, 不過從美國半導體公司的財報與展望來看, 除了記憶體狀況較差外, 都預估今年下半年在亞洲的 5G 布建與 AI 動能仍相當不錯! 目前智慧型手機趨緩，但其中指紋辨識、雙鏡頭、三鏡頭的結構性創新出現，仍然維持對半導體維持基本需求, 未來人工智慧、5G 網路、物聯網等相關架構的建立會帶動 2019H1-2020H1 的一波反彈。由此來看台股上半年雖基本面不佳, 指數呈現區間震盪用時間換取空間的機會頗大, 但利基型產業的攻擊態勢並不會受到干擾, 從這波網通的兩個指標公司包含智邦 / 智易異軍突起一路盤堅, 5G 供應鏈也是呈現緩步上升的狀況。簡單來說就是大動能被壓抑住 (中美貿易影響 / 兩岸關係 / 庫存調整), 但強勢且趨勢明顯的次產業根本就不管大盤走自己的路, 若能抓到對的方向與產業群, 大盤震盪又何彷? 還是可以賺到一定的獲利的!! 這樣的盤勢, 對一般投資人困難度很高, 加上大環境不好, 很多人跳進來想靠股市獲利, 投資朋友您不要再孤軍奮戰了, 快來加入對的團隊的行列了!!

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。

