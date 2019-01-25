【華冠投顧】台股封關最後3個交易日! 下週走勢內文與你分享!



武傑關注個股: 4991 環宇 KY、6533 晶心科、3661 世芯 KY、2481 強茂、2327 國巨。

台股盤勢分析:

壓寶

美股半導體大漲下，台北股市早盤上漲 + 46 點開出，隨後在金融股的拉高下；加權指數一度大漲百點，指數已經接近萬點，終場上漲 + 92 點作收，收在 9969 點，成交量 1119 億。

萬點再度兵臨城下，『元月行情』從 1/4 我們說『破底翻』至今，已經接近 700 點的強彈；投資朋友有沒有感受到什麼叫… 愈不敢買，漲愈兇!! 基本上就是武傑已經說了近一個月的『軋空手』。萬點近在眼前… 封關前會不會站上萬點?! 武傑說過… 樂觀看待，但不用過度期待；雖然星期一我們說『萬點不是壓』。但是不能否認… 目前台股黑手就是不想漲太快；從今天亞股下半場的表現和台股比較就可以看出來。因此展望下星期，預估大型股今天拉高後，即將再度量縮震盪；給投資人的建議就是… 汰弱留強，『壓寶』金豬好股。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1589 永冠 KY、3530 晶相光、3105 穩懋、3583 辛耘、8076 伍豐、6488 環球晶… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6497 亞獅康、5269 祥碩、2027 大成鋼、8341 日友、2413 環科、6412 群電… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

