【華冠投顧】下周攻萬點!攻萬點! 環球晶(6488)飆漲停板!



美股費半指數大漲 5.74%，台股電子股受激勵大漲，加權指數開高震盪走高大漲 92 點，9969 點作收，成交量 1119 億元，價漲量增，周線漲 133 點，連三紅。

前天 1/23 大盤跌 48 點說跟大家說: 好盤! 今日大盤大漲 92 點，最高已經來到 9980 點了，愈到農曆年果然愈來愈旺! 現在多頭部隊已經在萬點兵臨城下，下周戰萬點! 台股下周剩下 3 個交易日就要封關，其實您根本不必擔春節節前賣壓，因為這一波大漲行情一般散戶根本沒買股票，甚至早已經賣光光了，所以哪裡來的賣壓，若有也只有法人而已! 不過法人持續大買，今日自營買 27.7 億元，投信買 6 億元，外資大買 158 億元，期貨市場大買 9414 口多單! 大家繼續加油! 買飆股賺大錢過好年!

被動元件，矽晶圓，這兩大族群個股，股價被砍到見骨，跌超深，前天我有在這裡提醒大家有人… 偷偷拉… 今日看吧.. 環球晶 (6488) 全球第三大矽晶圓供應商，因有去年大賺超過三個股本，並預計配發超過 20 元以上的現金股利，加上第一季業績可望續創單季新高，而今年全年營收與獲利也將續締新猷等四大利多加持，買盤湧入! 飆漲停板 290 元，鎖單量 3502 張，台勝科 (3532) 漲 6 元漲 5.09%，華新科 (2492) 大漲 11 元漲 6.7%，國巨 (2327) 漲 13.5 元漲 4.29%，下周會很精彩，拭目以待! 其他強勢個股: 辛耘 (3583)，伍豐(8076)，聯光通(4903)，明基材(8215)，上緯控股(3708) 等。大家加油!

林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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