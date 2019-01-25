【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

美股半導體類股財報優異，台股電子族群受到激勵同步大漲，台積電及鴻海皆有超過１％的漲幅，大立光相對較弱勢，不過也維持小漲格局，受到匯損利空衝擊，今日富邦金及國泰金股價相形弱勢，不過金融族群仍維持溫和走高，傳產類股則由台塑四寶領漲，收盤加權指數上漲 0.94%。

《國際金融市場焦點分析》

美國半導體類股賽靈思、科林、以及德儀等財報表現優異，激勵費半指數大漲近６％，據統計，目前標普 500 成分股已公布財報企業中，75.3% 擊敗華爾街原先預估，似乎總體經濟並不如市場預期悲觀，今日亞股延續近期反彈走勢，上証指數在銀行股、天津自貿區及雄安新區概念股拉升下，開高走高一舉站上 2600 點，不過尾盤次新股衝高回落，創業板一度翻黑，上証指數收盤回吐大部分漲幅。

《國際商品市場焦點分析》

美國總統川普承認委內瑞拉反對派領導人 Juan Guiado 成為該國新任暫時性總統，而此舉動激怒了現任總統馬杜羅 Nicolas Maduro，市場預期 OPEC 區域的地緣衝突將會出現升溫，加上昨日美國半導體類股公佈財報表現優於市場預期，市場風險偏好回升，帶動昨日輕原油期貨上漲近 1%；另外，歐洲央行對於未來升息展望呈現鴿派，導致美元指數再度上揚，推動黃金及白銀期貨同步下跌。

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