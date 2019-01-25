盤前財經大事搶先讀2019年01月25日

今日操盤前瞻

日本公布 1 月東京消費者物價指數

美國公布 12 月財政預算月報

美國公布 1/18 EIA 原油庫存變化

法人說明會：揚明光

股東會：銓寶、捷流閥業、統盟、志超

紐約匯市—ECB 警告經濟成長疲軟 德下修今年 GDP 預期 歐元貶值拉抬美元

週四 (24 日) 交易，歐洲央行 (ECB) 警告經濟成長疲軟，德國政府據稱下修 2019 年 GDP 預期，歐元自稍早反彈中回跌，美元午盤持續走強。閱讀全文...

歐洲央行放鴿〉德拉吉警告：歐元區經濟成長前景趨於下行風險

歐洲央行 (ECB) 週四 (24 日) 召開貨幣決策會議，一如外界預期維持利率不變，歐洲央行行長德拉吉 (Mario Draghi) 對歐元區經濟發出警告，歐元區經濟成長可能弱於先前預期，引發各界質疑歐洲央行是否能如先前預測「在 2019 年夏天以前維持利率不變」。閱讀全文...

美股盤後 – 晶片、航空股揚眉吐氣 主要指數大多走高

週四 (24 日) 中美貿易談判的擔憂揮之不去，道瓊指數小幅收低，然而，賽靈思等晶片股受到財報行情加持，引領費半指數飆高至 5.73%，終止連二跌，亦帶動 S&P 500 指數與那斯達克指數同步收漲。閱讀全文...

台化洪福源：三大因素帶動 今年營運仍「有可為」

台塑四寶暮年會今 (24) 日由台化 (1326-TW) 登場，副董事長洪福源表示，美中貿易戰、油價起伏情況等兩大變數，將影響今年營運，他認為，今年需要擔心，但在社會庫存低、價格處於低檔、開春後進入需求旺季等三因素帶動下，營運還是「有可為」，並說兩岸爭端比兩大變數對企業營運造成更大影響，盼至少能維持平穩狀態。閱讀全文...

壽險業去年匯損創新高 但 NDF 避險成本已低於 2% 可望節降今年成本

根据週四金管會發布的最新數据，台灣壽險公司 2018 年全年匯損創歷史新高，導致獲利縮水。在連續兩年嚴重匯損後，壽險公司也積極尋求方法來因應匯率波動的挑戰，其中包括增提外匯價格變動準備金，並同時搭配降低避險比重，來減輕匯兌成本的沉重負擔。閱讀全文...