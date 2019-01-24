台股盤後─封關前押寶買盤回溫 生技及風電族群氣盛

台股今 (24) 日尾盤權值股拉抬帶動，最後一盤爆出 78 億元成交量能，拉抬指數上漲 10 點，終場以 9877.12 點作收，較昨日上漲 30.72 點或 0.31%，全場成交值 831.12 億元，其中生技與風電股皆收漲，台股今天收在 9877.12 點，也收復 5 日線。

台股今日尾盤權值股買盤拉抬向上，包括台積電 (2330-TW)、緯創 (3231-TW)、中華電 (2412-TW)、世紀鋼 (9958-TW) 等皆表態；股王大立光 (3008-TW) 早盤上漲超過百元，但尾盤漲幅縮小，終場股價收在 3725 元，較昨日上漲 15 元作收，成交量放大為 747 張，玉晶光 (3406-TW) 尾盤則下殺，終場下跌 5 元，以 213.5 元作收，成交量放大為 5271 張。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，現階段台股大盤將在季線上狹幅震盪，證券分析師黃漢成則認為，本周台股出現較大賣壓，不過春節封關前押寶買盤，已逐漸在盤中活躍。

台股今日早盤開在 9865 點，最高 9892.82 點，最低為 9847.32 點，成交值放大為 831.12 億元。盤中風電、生技類股漲勢凌厲，世紀鋼股價上漲 9.33% 以 65.6 元作收作收，永冠 - KY(1589-TW) 也以漲停作收；電子股則有李長榮集團的榮科 (4989-TW) 在汽車板應用比重漸增的動能挹注之下，股價也以漲停作收。