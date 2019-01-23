台股盤中－電金疲軟 生技、IC設計小兵難撐大局 大盤量縮失5日線

美股終止連四漲，加上台股封關倒數 5 日，大盤今 (23) 日隨著美股及亞股回檔，而呈現量縮下跌，蘋概三王走跌拖累蘋概股，國泰金等金融權值股也還是疲軟，盤面上僅靠生技、IC 設計等中小型股零星點火，但仍撐不住盤勢，加權指數失守 5 日線，盤中最低點來到 9828.32 點，預估量能再度萎縮到「6」字頭。

台積電、大立光、鴻海等蘋概股走跌，其中，鴻海尤為弱勢，盤中跌逾 1%，摔破 70 元整數關卡，一口氣摜破 10 日線和月線等所有短期均線；台積電也一度跌超過 1%，陷入 5 日線保衛戰，回測 220 元；拖累可成、鴻準、和鑫、華晶科等蘋概股都走跌。

國泰金、開發金、玉山金、新光金等都下跌，雖然富邦金、元大金、兆豐金等逆勢小漲，但是跌多漲少，金融指數還是在盤下游走，只是跌勢有收斂跡象，近期外資積極加碼金融股，尾盤可以觀察金融股是否可扮演拉尾撐盤要角。

電子金融權值股雖然不帶勁，但盤面上資金還是點火生技、IC 設計等中小型股，浩鼎亮燈漲停，創波段新高，領軍美時漲超過 4%，環瑞醫、中裕、泰福 - KY 都漲逾 2%。而 IC 設計 M31 今天上櫃大漲逾 48%、最高飆到 295 元，也掀起 IC 設計比價效應，沛亨亮燈漲停，矽力 - KY 漲逾 6%，聚積、晶相光都漲超過 4%，研通、笙科、創惟、神盾等小兵也都強強滾。

不過，因為春節封關倒數，成交量明顯急凍，今天預估量能再度不到 700 億元，電金權值股難有表現，加上美中貿易戰進度、美國財報周都將牽動台股表現，進而影響投資人抱股過年意願，封關前只要量能不出，就難有強勁的攻擊表現，預期指數將以震盪整理格局為主。