〈理財〉紅包理財術靠定期定額 先決定你是哪一類投資族群

農曆年節即將到來，領到紅包後除了消費或是存下來，小錢其實也能投資運用，國泰證券今 (24) 日指出，投資人可透過定期定額買股長期投資，依風險承擔度不同可分為三大族群，分別是長輩族 (退休養老族)、為小孩存教育基金的年輕爸媽族 (三明治族) 和小資學子族 (年輕有衝勁族群)，投資人可依不同特性布局不同的投資標的。投資標的則可區分為積極、穩健和保守等三個區塊。

圖表：國泰證提供。

截至 1 月止，共有 12 家證券商開辦定期定額買股業務，以國泰證為例，提供投資人定期定額可買台灣 50 成分股，以及 11 檔涵蓋中港台或連結 AI 領域的 ETF，做為長期投資標的選擇。

國泰證指出，去年國際各主要股市多呈現劇烈波動，使投資的難度大幅提升了，不過，透過定期定額買股長期投資，可大幅降低投資風險，並穩健增長資產規模。

目前國泰證目前每檔個股 (或 ETF) 申購門檻是 3000 元，若農曆紅包定期定額只夠每月扣 3000 元，建議可選擇一籃子標的的 ETF，若每月扣款金額可拉高到 1 萬元，則建議分成 3 檔個股 (或 ETF)，且布局在不同產業，以達到長期投資分散風險的目的。

展望 2019 年，國泰證認為，國際股市波動大，美股忽漲忽跌顯示短線風險仍高，拉高投資介入時間判斷的難度，不過，定期定額買股標的多具有大型藍籌股特性，在國際局勢震盪之際較具抗震性。