川普上任滿二年 美國股市的成績單

川普總統總是喜歡拿股市的表現，自我張揚一番，結果把股市變成了他的總統任內的成績單。不巧的是，就在他任期進入第三年，美國股市對他的主要政策，却傳出了錯綜訊號，包括持續已久的中美貿易戰。

1 月 20 日，是這位不動產大亨兼電視明星就任總統滿二週年的日子。在這二年裡，股市曾創新高點，讓他得以廁身於最成功的共和黨總統之林。自 2017 年 1 月以來，Nasdaq 大漲了 29%，創下在共和黨總統任內，最大漲幅。

然而，2018 年的重重壓力，却又讓川普的二年表現光芒大減。數據顯示，自胡佛總統以來，S&P 500 於 2018 年的表現，創下 23 位總統中，第十佳的表現。在 11 位共和黨總統中，表現僅排名第五。

由 2018 年 1 月 20 日至今年 1 月 18 日，S&P 500 下跌 4.97%，相形之下，在類似時間架構下，該指數平均上漲 5.43%。道瓊下跌 5.24%，類似時間架構的平均表現為上漲 5.48%。Nasdaq 下跌 2.44%，大幅落後平均上漲 6.87% 的漲幅。

擔憂聯準會 (Fed) 升息，及川普引發的中美貿易戰，使得股市於過去一年，飽受壓力。

1 月，美國股市自 2018 年底的賣壓中，反彈上揚。但由於全球經濟開始露出疲態，企業獲利成長亦減緩，股市已難再恢復川普第一年任期時的榮耀。擔憂中美貿易緊張曠日廢時，美國部份政府關門也可能造成拖累，亦將使得美國股市的上檔受限。