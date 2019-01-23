搶攻等待商機 全家開出首家「自助洗衣複合店」 今年展店上看兩位數

全家 (5903) 看好小家庭租屋族對自助洗衣的需求日增，今日於三重地區開出首家「自助洗衣複合店」，打造智能化、自動化與差異化的自助洗衣步驟。台灣自助洗衣趨勢向上，店數年增超過一成，全家執行副總經理吳勝福表示，看好其成長潛力，且便利商店與自助洗衣的功能複合下，除有助提高來客數，還同時具有提高來客停留時間的效益，帶動其他商品購買。這也是全家繼餐飲、生鮮複合店後，首度推出的「生活服務類」複合店型，今年目標開店數達兩位數。首家「全家自助洗衣複合店」位於三重地區的住宅商圈內，賣場 42 坪，包含自助洗衣區 9 坪，配有日本東靜(TOSEI)5 台洗烘機及 2 台雙層烘衣機，以及 1 台貨架販售相關洗衣清潔用品。



全家指出，「全家自助洗衣複合店」與一般自助洗衣店的最大差異，就是提供了全方位的懶人洗衣法。第一是「免空等」，上全家 APP 查詢是否有閒置機器後再出門，洗衣完成前 5 分鐘系統自動發簡訊提醒，讓時間運用更有效率。第二是「免投幣」，衣服放妥於洗衣機內後至便利商店櫃台出示條碼結帳，30 種以上的非現金支付方式隨選。第三是「免投皂」，不用自帶洗衣精或現場購，結帳後便利商店 POS 機台自動啟動洗衣機，完成注水、給皂等所有洗烘程序。



吳勝福指出，智能化、自動化是全家自助洗衣複合店的最大優勢，以 app 平台為核心，再以 iOT 與 POS 系統和洗衣系統加以串接，打造出對顧客最無痛的自助洗衣步驟，消費者只要櫃台結完帳就可離開直到收到簡訊為止。同時，洗衣費用還可記入一元一點的全家會員點數中，支付方式包括現金、電子票證、行動支付、信用卡等高達 30 種以上。



吳勝福進一步分析，全家自助洗衣複合店主要鎖定小家庭和租屋族，因生活忙碌或空間不足，而對自助洗衣產生週期性的需求，具有「長尾」特性。且自助洗衣業態以雨天和冬季衣物不易曬乾時為來客高峰，又恰好與便利商店以晴天和夏季為業績高峰具有互補性。



全家因此看好自助洗衣的複合功能，將有機會提高便利商店本業的來客數，而顧客等待洗衣的時間也將轉化為停留在便利商店的時間，如座位經濟效益一般，將進一步帶動其他商品的銷售機會。



根據財政部「營利事業家數及銷售額」統計，2017 年台灣洗衣市場達到 90.4 億元，5 年來成長 14%，其中傳統洗衣店的店數萎縮，但自助洗衣店店數則成長超過一成，達到 1360 家，顯示自助洗衣市場的發展潛力尤高。