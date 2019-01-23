【運達投顧】高維緒開盤：熱錢撤出，台股行情短線走平後將上揚



【熱錢撤出】

【大陸 GDP 增速創 28 年來新低】

【台股行情短線走平後將上揚】

美股: 17 交易日上漲後，昨日出現回檔日 K，單日 K 為實體黑 K 下影線，週二 (22 日) 全球經濟放緩的隱憂與美中貿易消息影響，美股道瓊指數下跌 301.87 點

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，1/22 該殖利率收在 2.65%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅。

(三) 經濟數據:

晚間歐元區將公布 1 月銷售信心指數初值前值:-0.6

大陸國家統計局 21 日公布 2018 年 GDP 增速 6.6％，創下 28 年新低，中美貿易戰仍是影響大陸 2019 年經濟成長的關鍵因素。

(四) 熱錢撤出，估計昨（22）日一天淨匯出逾 5 億美元，新台幣匯率終場貶值 4.5 分，收 30.896 元，為近兩個月新低。

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※運達投顧 高維緒分析師

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