中鋼去年稅前盈餘創8年高 EPS估1.5-1.6元

中鋼 (2002-TW) 今 (22) 日公告自結第 4 季稅前盈餘 82.97 億元，季減 15%、年減 3%，每股稅前盈餘約 0.53 元，去年全年稅前盈餘 318.91 億元，創下 2010 年以來的 8 年新高，年增 36%，每股稅前盈餘 2.02 元，法人估中鋼去年每股純益，約落在 1.5-1.6 元之間。

中鋼第 4 季營收 1042.19 億元，季增 1%、年增 17%，營益率 8.2%，季減 1.75 個百分點、年減 1.16 個百分點，稅前盈餘 82.97 億元，季減 15%、年減 3%，每股稅前盈餘約 0.53 元。

中鋼去年營收 4006.65 億元創新高，年增 15%，營益率 8.38%，年增 1.2 個百分點，稅前盈餘 318.91 億元，創下 2010 年以來的 8 年新高，年增 36%，每股稅前盈餘 2.02 元。

中鋼去年第 4 季盤價雖開出高盤，但因為原物料鐵礦砂、煤礦走揚，毛利率遭侵蝕，加上下游下游拉貨動能放緩，中鋼擴大提貨回饋，導致單季獲利動能趨緩，營運旺季不旺。

不過整年來看，去年受惠盤價逐季走揚，加上前 3 季拉貨動能依舊強勁，全年營收不但首度攀上 4000 億元歷史高峰，稅前盈餘也創 2010 年以來的 8 年新高。

法人估算，中鋼去年稅率約在 20% 左右，稅後純益估將落在 250-260 億元之間，每股純益預估將落在 1.5-1.6 元之間。