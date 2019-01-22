小資族可善用權證放大年終獎金 投資前謹記三大心法

2018 年國內外金融市場歷經極動盪的一年，進入 2019 年後，由於貿易戰、經濟下行風險等不確定因素仍存，使投資人仍相當戒慎恐懼，對此，富邦證今 (22) 日表示，在震盪激烈的盤勢中，建議小額投資人可善用權證投資，但也再次提醒投資人別忘了 3 大權證投資心法─選對標的和多空方樣、留意挑權證的二大指標和慎選優良發行券商。

富邦證券金融市場部資深副總經理吳仁傑指出，權證是具有高槓桿效果的小額投資工具，投入所需資金約為買進現股的 10-20%，無論盤勢是多或空皆可操作，只要選對連結標的並看對方向操作，投資報酬率比現股高出不少，建議上班族可善加利用年終獎金來進行權證的小額投資，為自己創造財富累積的機會。

心法一：選標的，首重看多或看空

權證是連結指數和個股等現貨的衍生性金融商品，具有多空皆可操作的特性，因此，投資人在投資權證前，需先選擇所連結的現貨標的，並研判連結標的的多空走勢，決定要投資認購或認售權證。

在標的選擇上，富邦證建議投資人選擇自身較熟悉的個股或指數。

心法二：挑權證，兩大指標需兼具

確定了投資標的及多空走勢後，富邦證建議投資人以兩項權證指標篩選適合自己的權證，(1) 價內外程度：價內、外程度決定槓桿大小，建議可挑選價內外 10% 以內的權證，除了具有槓桿效果外，也有利於投資風險控管；(2) 剩餘天數：權證具有時間價值遞減特性，距離到期日越近或股價離履約價不遠的權證，對價格的反應非常敏感，建議投資人以距離到期日至少兩個月以上的權證為優先選擇。

心法三：優良發行券商，造市波動率穩定

富邦證說明，良好造市品質的券商不隨便調降權證的造市波動率，配合最佳委買委賣價差小，且買賣盤鋪單量充足，這些因素都將使投資人買權證較有保障。

吳仁傑特別提醒，由於權證具有「存續期間」，因此一旦投資人看錯權證連結標的走勢，須即時執行停損。

投資人切記，權證不適合長期持有來攤平成本，在投資前清楚了解權證商品特性及風險所在，才能有效利用權證配置年終獎金。