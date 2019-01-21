【華冠投顧】指數呈現驚驚漲、IC設計量價揚

鍾騏遠分析師

大盤分析》》

隨著半年線上揚之後，指數今天再創整理以來的新高點，持續往半年線的方向靠攏，呈現驚驚漲的格局。由於 KD 在高檔盤璇，多數投資人愈見保守，但是指數、股價卻緩步墊高，看來年後指數行情確定是回不去了。如果美中之間的貿易談判，得到了正向的結果，那麼指數重回年線之上，也不無可能。

類股動向》》

指數上漲當然就要看權指股表現，2330 台積電無畏利空衝擊、券商降評，股價持續向上墊高。另外，被動元件、矽晶圓成交量能持續擴大，只是多空看法不同，後續仍是區間震盪格局。而 6278 台表科、6266 泰詠股價強勢表現，同時伴隨創高量能，後續仍有機會表現。無線充電的 6243 迅杰、3285 微端、4952 凌通、6415 矽力 KY 等，今天股價仍有創高的表現，後續都多加留意。

扣抵動能》》

近期線型轉佳、且扣抵持續向上的類股，以生技醫材為主，其中 1760 寶齡富錦、4137 麗豐 KY、4123 晟德、8436 大江等，股價斜率持續向上，後續等待資金輪動，則類股將有機會表現。另外，工具機類股在先前底部反彈之後，近期出現漲多休息，不過多方格局仍未破壞，2049 上銀、1590 亞德客 KY、1515 力山、4551 智伸科、1597 直得，雖類股漲跌互見，不過後續趨勢仍值得期待。

強勢族群》》

強勢個股有 6278 台表科、6266 泰詠，除股價強勢表現，同時伴隨創高量能，後續仍有機會表現。無線充電的 6243 迅杰、3285 微端、4952 凌通、6415 矽力 KY 等，今天股價仍有創高的表現，後續都多加留意。而 PA 族群則由 3105 穩懋所帶動，後續可觀察 2455 全新、8086 宏捷科等，相關類股不妨多多留意！

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