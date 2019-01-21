【華冠投顧】國巨，短期上方仍具空間。

華冠投顧 葉良超分析師

美國政府停擺至今已足足一個月時間。

上周五，川普總統提出一實質性的提議。他表示，他會將對所謂的『追夢人』（幼年時非法入境者）的保護延長三年時間，並做出一些讓步，以此換取他所提出的修建邊境牆撥款。但該提議還是遭眾議院議長佩洛西拒絕了。

此事件目前似乎是無解，大家靜觀其變，對於金融市場或許將帶來一些影響！且持續觀察。03 道瓊，目前仍為多方主控局面，但已漸逼近上方反壓區。後市可觀測下方初步支撐關卡 23970-23700 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增。

台股今日在蘋概股台積電、鴻海帶頭上揚之下，持續上攻。02 加權，續觀測下方 9668-9635 初步支撐區之力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

上周 2330 台積電，召開法說。報告顯示，估 2019 年第一季公司合併營收在 73 至 74 億美元之間，將季減約 21.9 至 22.9%。放眼 2019 年，下修全年成長預期，估只能比 2018 年稍成長 1.0 至 3.0%。

法說之後，外資法人在報告中大都維持原先評等，但普遍調降目標價。該檔依據上周之述，我看法無變。依據型態，目前上方初步反壓區 225.0-230.0 須被站上，才有上攻之續航力。而今日最高就來到 223.0 隨之出現回測，日後續觀測此反壓區之力道如何？

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多，依據型態，上方 328.0-339.0 之反壓區若被站上，則上攻續航力增。 2018 年前 3 季 EPS 已達 72.2 元，估 2018 全年獲利可望挑戰 8.5 個股本，以過往股利政策推算，現金殖利率可望超過 10％；目前本益比約 4 倍，股價偏低。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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