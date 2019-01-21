〈5G願景高峰會〉童子賢：5G新革命將帶來龐大商機

台灣 5G 商用服務願景高峰會今 (21) 日舉行，台北市電腦公會理事長童子賢表示，5G 不再只是通訊方面的改變，而是一個新的革命，比起以往 4G 著重在個人體驗，5G 更能導引出不同的應用，也能帶動更多的商機，童子賢認為，目前台灣的 5G 布局方面雖然遇到一些問題，但在密集協商下，定能讓政策逐漸可行。

童子賢指出，相當看好 5G 的商機，從最基礎的 IC 半導體業務、軟體硬體、通訊模組到最後測試儀器設備與基地台的建設等，都會帶來很多的機會，相信這個商機也會遠超越以往的 3G 與 4G，若能加速 5G 的建設，對內對外都會帶來效益。

5G 在大頻寬、低延遲、多連結的特性下，也將在新科技上帶來應用，童子賢說明，不論是遠端醫療、虛擬實境、無人車與自駕車，若沒有 5G 的幫忙，「恐怕還是一個想像」，童子賢強調，在未來萬物相連的時代，5G 將會是其中最大的工程。2019 年 5G 通訊邁入商用元年，他也相信以後還有更多運用可以期待。

目前時程預計 5G 將在 2020 年第 2 季、第 3 季時會有第二版標準正式出爐，童子賢也直言，5G 要落實在生活中也有挑戰性，還是得看之後布建的程度而定，台灣還是需加快腳程，將 5G 應用落地。