食品、餐飲業大賺玩樂財

FB 及 Instagram 等社群軟體蓬勃發展，美食或熱門景點打卡上傳照片，成為多數人的日常動作，許多業者紛紛轉型或加碼餐飲產業，大啖這股「吃喝玩樂」商機。

【文／劉居全】

你是否曾留意用餐時常有人拿起手機拍照而上傳圖片？或不知道去哪吃飯及去旅遊玩樂而上網搜尋部落客的照片等相關資料，隨著 FB 及 Instagram 等社群軟體興起，跟著美食照片或熱門打卡地點按圖索驥，吃頓美食，也成為工作疲累之餘後的「小確幸」。

南僑、大成布局餐飲起步早

尤其常到百貨公司逛街的消費者應該發現，近幾年百貨公司專櫃櫃位似乎縮水，取而代之的是餐飲業比重增加，百貨公司也嗅到這股商機，以台北信義區新開幕的微風南山而言，餐飲櫃位甚至占整體四成以上，新光三越更從 2012 年起積極強化餐飲類別，包括餐飲樓層改裝、導入主題餐廳、增加店中店等形式，截至 2018 年 11 月全台餐飲已達 750 個櫃位，約占全台櫃位總數一成，櫃位數甚至比過去增加近三成，餐飲年消費人數自六年前的 1800 萬人增至 2600 萬人，成長超過達四成。

不僅百貨公司強烈感受美食趨勢，食品業者早已嗅到此商機，包含統一、南僑、大成及福壽等旗下都有轉投資餐飲品牌，其中統一轉投資 21 風味館，主要以炸雞、烤雞等為主，飲品則有統一星巴克；而福壽轉投資洽富實業成立好富食堂，搶攻日式炸雞及賣場熟食商機，初期先與量販龍頭家樂福合作，未來可能會考慮開放加盟，也規劃將進入百貨商場美食街。

南僑除布局兩岸烘焙油脂外，在兩岸餐飲布局也做得有聲有色，腳步甚至擴展至日本，其中以中餐飲食的點水樓在台灣目前有八家分店；以西餐為主的寶萊納餐廳在台有桃園及台北共二家店；至於中國市場，南僑早在 1997 年就與德國寶萊納集團合作在上海前法租界開設第一家寶萊納餐廳，寶萊納目前在上海已有五家分店，另在上海還有日式鐵板燒的仙炙軒餐廳、歐陸餐飲的 Kafer 濱江壹號餐廳以及點水樓等；至於日本則在東京新宿開設點水樓餐廳，南僑餐飲事業一年營收逾 20 億元。

由於農曆年是餐飲及用油旺季，加上泰國子公司持續擴廠計畫等，法人預期南僑 2019 年營收可望持續成長。

至於大成長城集團近幾年在台積極跨足餐飲事業，旗下餐飲事業群陸續與台灣、日本、香港等餐飲業者合作，在台灣餐飲品牌商店，至 2018 年底有約 74 家分店，其中含勝博殿有 34 家、岩島成烘焙有 8 家、中一排骨 7 家、丼丼亭有 2 家、好食城有 1 家、安心巧廚有 10 家、檀島 4 家、安心購有 4 家、弄堂巧廚有 1 家以及十五區甜點有 3 家等。

來源：《財訊快報》 理財年鑑第 201901 期

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