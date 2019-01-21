不畏貿易戰 雲端高成長

AI 的應用廣泛，像是醫療、製造、交通、資安、社交等，而廣達初期在 AI 上面的發展，會先鎖定醫療、智慧製造與智慧家庭等領域。

【文／王宜弘】

全球首屈一指的筆電代工大廠廣達，2018 年過 30 歲生日，面對的卻是詭譎多變的美中貿易大戰。不過，堪稱台灣科技界老學究、近年醉心人工智慧（AI）研究的董事長林百里，即便面對此一重大威脅，仍不改樂觀的態度，認為雲端伺服器市場在資料中心需求持續放大下仍將「高成長」。

大舉購地回台生產

事實上，伺服器產業在這一波貿易戰駁火中首當其衝，當手機、PC 等終端消費性商品都尚未列入關稅清單時，伺服器因資安疑慮就優先列入，2018 年 9 月下旬已展開 10％的關稅課徵。

這對近年仰賴雲端伺服器而成長的廣達不能說不是重中之重。因此，廣達積極因應，措施之一就是大舉回台生產，其中，包含斥資 42.8 億元買下廣達林口總部隔壁中環的土地與建物，這個廠區光土地就高達 1.1 萬坪，與廣達總部對面的原廠區面積相當。而不光是作為伺服器的生產基地，這裡也將是廣達新設「AI 實驗室」的所在地，角色吃重。

林百里指出，美中貿易戰對廣達沒有很大的影響，因為廣達已經陸續與客戶協調，會把高端的產品移回台灣來做。他說，雖然回台灣生產的成本稍微高了一點，但是客戶也都願意加價採購。除此之外，廣達在美國加州、田納西州以及歐洲的德國都有工廠，也都可以因應貿易戰進行調整。

因此，林百里對 2019 年的市況仍然以審慎樂觀的態度看待。他直言，2019 年筆電與雲端市場的變化不大，尤其雲端市場，在資料中心需求下，2019 年仍是高成長的趨勢。

不過，除了展現對雲端伺服器業務成長的信心之外，一向稱自己與副董事長兼總經理梁次震的分工是「負責 18 個月以後的事情」的林百里，這幾年醉心人工智慧的研究，不但言必稱 AI，且預言 AI 將是最後一波革命，因此他的研發期已經從 18 個月拉長到 30 個月，為 30 個月以後做準備。

廣達這次在台擴廠，除了因應美中貿易戰之外，主要的原因還是要發展 AI。林百里透露要成立「AI 實驗室」，看好 AI 對以硬件為主要生產業務的廣達將是一個大商機。他對 AI 的熱情，可以從他自述「好像回到 30 年前創業時的心情」看出來。他說，廣達今年 30 歲，而他自己則是 70 歲，加起來 100 歲，廣達必須要重新思考要做什麼事情，「30 歲都已經是博士畢業的年紀了」，要做博士生的事情。

來源：《財訊快報》 理財年鑑第 201901 期

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