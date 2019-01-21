〈國泰金經濟調查〉對台股沒信心 近6成民眾喊今年低點恐跌破9000關卡

國泰金控 (2882-TW) 今 (21) 日發布 2019 年 1 月國民經濟信心調查結果，受美股震盪及基本面衝擊，民眾對股市樂觀情緒與風險偏好明顯轉趨保守，有近 6 成民眾認為今 (2019) 低點可能會跌破 9000 關卡。

受美股震盪及基本面衝擊，民眾對股市樂觀情緒與風險偏好明顯轉趨保守，國泰金指出，美國聯準會寬鬆態度不如市場預期，加上政府關門問題及美、中貿易談判持續延燒，造成美股震盪。台灣受到蘋果訂單下修衝擊及經濟數據表現壓抑基本面，台股加權指數震盪回落。本月民眾的股市樂觀情緒及風險偏好指數明顯受挫，分別降至 - 33.5 及 - 14.2，為 2017 年初以來的次低水準。

至於民眾認為 2019 上半年股市的「高點」與「低點」會落在哪個區間？根據調查，有高達 51.3% 民眾認為 2019 上半年股市的「高點」將落在 9500~10000 之間。相對之下，僅 5.5% 的民眾樂觀期待上半年股市有機會突破 11000，再破前波新高。

而針對 2019 上半年股市的「低點」，調查結果顯示有 30.6% 民眾認為低點將落在 9000~9500 間，但有高達 59% 民眾認為低點可能會跌破 9000 關卡。