神準迎新品收割年 營運動能逐季增 業績拚贏去年

網通廠神準 (3555-TW) 今 (19) 日舉行旺年會，董事長蔡文河指出，雖然首季恐延續上季淡季情況，但年後交換器產品出貨，下半年無線網路新品也接著出貨，第 2 季起營運升溫，今年將優於去年。

蔡文河指出，貿易戰影響，去年第 4 季起營運轉淡，延續至今年首季，不過布局 2 年的資料中心 100G 交換器在去年通過客戶認證，預計 3 月開始出貨，加上無線應用新品也同步出貨，預估營運第 2 季起逐漸升溫，全年將優於去年。

此外，提升自有品牌佔比也是神準今年的營運目標之一，蔡文河指出，去年自有品牌營收占比約 20%，今年要提升至 25-30%。

蔡文河表示，目前生產基地都在台灣，美中貿易戰對公司本身並沒有太大的影響，主要是擔憂下游客戶拉貨不如預期、或是有訂單但缺工的情況，公司也預計第 2 季起將招募 100-200 名作業員因應訂單需求。

而神準新廠也將在上半年動土，預計 2021 年完工，量產後產能將是現有的 2 倍，屆時全年營收可望上看 200 億元。

神準去年營收 86.18 億元、年增 1.9%，以產品營收占比來看，無線網路產品佔 55%、有線網路產品營收占比 35%、其他占比 10%，而目前主要銷售地區則以美國為主，占比約 7 成.。