金管會下周新春記者會 顧立雄施政總體檢 聚焦5大議題

金管會將於下周四 (1/24) 舉辦新春記者會，除了是一年一度財金施政總體健，也是主委顧立雄隨財金內閣留任後，接下來施政的展望，預期將聚焦在「建構及活絡多元投資市場、金融創新科技、擴大金融競爭力 (金金併)、公司治理、金融體制與國際接軌及兩岸交流」等 5 大議題。

為力抗中國 A 股強大磁吸效應，金管會除了一再強調台股仍具高殖利率、基本面佳等優勢，去年 4 月推出多元上市方案，開放讓大型無獲利的公司也能申請上市櫃。

以申請上市來說，必須滿足市值達 50 億元、近一年營收逾 50 億元，且近一年營業活動現金流量為正，或者市值達 60 億元，近一年營收逾 30 億元的條件；這比起文創、科技農業與生技產業只要拿到經濟部工業局、文化部，或者市場性意見書，就能申請上市櫃，多元上市方案成效如何備受關注。

而金融科技方面，更是顧立雄顯著政績，舉凡《金融科技發展與創新實驗條例》的訂定、建立首座金融科技創新園區、已通過兩件金融監理沙盒實驗 (行動身分認證、外籍移工跨境匯款)、舉辦台北金融科技展等，都讓台灣的 Fintech 很國際化。

還有眾所矚目的開放純網銀也將在今年揭曉花落哪兩家。接下來，顧立雄還會通過什麼金融監理沙盒的實驗，或是端出什麼金融科技政策，值得期待。

而擴大金融競爭力方面，因應金融市場發展及消費者金融服務需要，持續建構完善金融監理法制，提升金融機構國際競爭力很重要，為此，金管會在去年通過「金金併」，但是至今都未傳出整併消息，市場對此也極度關切。

而公司治理部分，顧立雄憑藉的律師經驗，在此著墨最力，包括推動：金金分離、產金分離、自然人董事與限縮委託書徵求等金融改革政策。

其中，因應「金金分離」、「產金分離」法規的上路，今年會加強金檢各金控與銀行的股東持股情況、負責人兼任情形。

而在自然人董事部分，依金管會規劃，以後專業董事，都須是自然人董事，資產規模上兆元的金控及銀行受影響最大，新規定將從今 (2019) 年 7 月 1 日後改選董監事全面適用。

至於金融體制與國際接軌、及兩岸交流部分，其中，國際會計準則 IFRS17 預估 2021 年上路，雖然國內延後三年最快 2024 年才導入，但目前，壽險業已經面臨嚴峻的匯損壓力，顧立雄日前已反對挪用其他準備金，那麼該如何協助壽險業先度過匯損，緊接著因應保險會計準則，保險業者將面臨極大增資壓力與財務減損，也都是重要課題。

而金管會與大陸的金融交流－－兩岸金融三會的最後一次開會，是在金管會前主委曾銘宗任內，於 2015 年底在台灣舉行，也就是說兩岸金融三會首長會晤至今已經斷了 3 年多，在顧立雄剩下的一年多任期內，是否有機會重啟交流，也值得關注。