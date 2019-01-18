【華冠投顧】這樣選股及動作 果然有好事發生 【搶賺年終過好年】之《3504揚明光》

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

美國考慮刪減對中國之懲罰性關稅，美股聞訊拉尾、亞股跟進大漲，國際盤利多帶動今日大盤 + 46 點重上 9800 點，OTC 指數 + 0.5%。

今天台股價漲量增，不過封關前賣壓偏重的歷史慣性還是存在，"大盤委賣張數" 依舊位在高檔以致漲幅明顯不及主要亞股 (日韓港陸)。

除了賣壓偏重、漲勢落後之外，今天 OTC 指數增量過不了昨日高點、期貨尾盤過不了盤中高點，也暗示著下週一需要提防回檔走勢，目前台股內在結構仍不脫封關前的洗盤整理格局。

歷年封關前都難免有一段賣壓偏重的震盪或拉回時間，這是正常現象，先讓長假賣壓、市場金主結帳賣壓稍事宣洩，到封關前幾天應該就有比較明顯的賣壓趨緩現象。

＜操作策略＞

在此之前的操作策略則應避免追高，尤其對基期偏高或是正乖離偏大的個股更要慎選切入點，免得陷入短套，選股也儘量挑選「基期較低或接近整理末段」的個股，原則上 "買黑不買紅，急漲不追價且可逢高獲利調節"，原先強勢股則待拉回量縮再行低接。

就像列名第一檔的 (名揚萬里) 揚明光(3504)，昨天拉回就帶來上車機會，今天盤中立馬衝高達 9%，昇楷也帶學員獲利調節，沒及時上車的好朋友不用勉強追價了。

＜被動元件族群＞

今日被動元件三巨頭中的《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》創近期收盤價新高，後面若連龍頭《2327 國巨》也站上季線同時突破 12/13 大摩降評利空當天高點，便可完成型態上的「破底翻」走勢，整個族群將正式轉強。

＜強弱勢股＞

今日強勢股中，手機鏡頭族群在《3008 大立光》突破頸線、《3406 玉晶光》鎖住漲停帶領下表現搶眼，《3504 揚明光》、《4976 佳凌》、《6209 今國光》... 紛紛大漲；MOSFET 族群《6435 大中》、《3317 尼克森》、《5299 杰力》... 亦創短線新高。

弱勢股中，由於台積電透露將與半導體矽晶圓供應商針對價格重新談判，龍頭《6488 環球晶》帶量下殺，不過《6182 合晶》、《3532 台勝科》... 低檔均見買盤力守止跌翻紅。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。