僅0.7公分！師大攜手視芯 發表全球最小AI晶片

國立臺灣師範大學電機工程系團隊與晶片業者視芯公司 (AVSdsp) 合作，共同發表人工智慧深度學習神經網路晶片，僅 0.7 公分為目前全球最小，以及「終端產品 AI 驗證開發板」，期望在未來能將完整 AI 功能融入各項電器，推動 AI 應用發展。

終端 AI(Edge AI) 晶片體積小、耗電低、功能單純且成本低，可扮演智慧助理進行 AI 辨識推論，並在省下人力、時間等巨額開發成本的情況下，將各產業現有的影音產品升級成 AI 智慧產品，讓產品發揮應有的效益。

團隊指出，AI 辨識推論是由 AI 晶片 - Mipy 所扮演的智慧助理進行，此種晶片較市面上 AI 晶片速度更快，成本也更低，能夠達到即時辨識上千人臉，且同步辨識性別、表情、年齡，以及語音辨識功能等等，是推進終端 AI 產品的最佳選擇。

「終端產品 AI 驗證開發板」則針對在開發終端設備產品時使用，能以簡單、快速的方式達到驗證產品硬體功效的目的，使業界能加速產品開發，並快速導入 AI 功能到具有初級影音處理功能的產品。該產品目前以攝影機當輸入端，未來若改以不同訊號端輸入，可發展出更多應用模式。

此項合作計畫由臺師大電機系 AI 與機器人團隊包括王偉彥教授、許陳鑑教授和葉家宏教授，提供 AI 設計概念與應用框架，並由視芯公司執行長沈聯傑、總經理曾清通領導，從事影音處理晶片設計，期望藉此開發合作，協助業者將產品實現 AI 功能，共創雙贏的 AI 新世代。