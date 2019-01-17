家產不落外姓 前年仍有逾5成女性繼承人選擇拋棄繼承遺產

在兩性平等的年代，國人家產不落外姓觀念仍根深蒂固，根據財政部統計，實徵遺產總額 5,117 億元，高達 74% 來自男性被繼承人，女性被繼承人僅 26%；在遺產拋棄繼承人中，逾半數為女性，占比達 56.3%，較男性 43.7% 高出 13 個百分點。

儘管民法明訂兩性具平等繼承財產權利，但從統計數據來看，我國仍傾向將財產傳承給男性，2017 年國人遺產實徵案件共 8,271 件，男性被繼承人達 5,301 人，占比達 64.1%，比起女性占比 35.9%，高出 28.2 個百分點。

在遺產拋棄繼承中，主要也是以女性居多，2017 年拋棄繼承人數共 55,890 人，男性拋棄繼承人數為 24,419 人，占比達 43.7%；女性拋棄繼承人數 31,471 人，占比高達 56.3%。

以縣市別來看，在拋棄繼承的性別比例中，除了連江縣與嘉義市外，其他各縣 市幾乎都是女性拋棄繼承比重高於男性，顯示遺產繼承的「性別差異」在我國仍是普遍現象，而這現象又以農業縣市最為明顯。

根據財政部統計，宜蘭縣與南投縣女性拋棄繼承比重均超過 6 成，分別為 62.5%、62.2%；澎湖縣與雲林縣女性拋棄繼承比重分別為 59.8%、59.7%。

從被繼承人 (財產擁有人) 主要為男性、拋棄繼承以女性居多的現象來看，顯示國人在財產繼承的分配上仍較「重男輕女」，而此以現象又以農業縣市最為明顯。