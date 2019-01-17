年後轉職潮將襲 就業博覽會2月新竹首登場 職缺逾萬

為因應年後轉職潮，勞動部勞動力發展署規畫辦理「2019 開薪就業，職來運轉」就業博覽會，預計在 2 到 6 月期間，邀請 300 多家廠商，開出 1 萬多個工作職缺，首場將於 2 月 16 日在新竹登場。

勞發署就業服務組副組長吳淑英今 (17) 日表示，預計將邀請 300 多家廠商提供 1 萬多個工作機會，呼籲想要求職的民眾能積極到現場參與徵才活動。

為因應年後轉職潮及廠商急用人才需求大增，勞發署每年都會在春節後辦理就業博覽會，去年廠商職缺高達 105 萬個，雖然今年景氣預估不如去年，廠商仍有開出 1 萬多個工作職缺。

除此之外，此次也是自去年底通過就業服務法修法後，要求廠商若薪資未達 4 萬者必須明確揭露以來，首次實施新制的就業博覽會。

勞發署表示，為了讓求職民眾能得到充分資訊，此次徵求廠商提供職缺時，有特別要求廠商須符合新制規定，以免造成資訊不對稱。

根據規劃，今年第一場就業博覽會 2 月 16 日於新竹體育館登場，目前已經有 60 家廠商參與徵才活動，提供超過 3200 個工作機會，像是知名廠商如永豐餘、欣興電子、台灣玻璃、友達光電等等皆開出工程師與技師職缺。

此次博覽會現場更設有科技趣味體驗區，讓民眾能透過 AR 面試系統錄製簡短自我介紹，並進行虛擬面試問答，以提升面試表現

勞發署也設立「台灣就業通」網站整合就業平台，並與 7-11 等四大便利商店合作，在超商設置觸控式螢幕服務系統，全年無休提供各式就業訊息。