【華冠投顧】台積法說出爐 利空?還是利空出盡?

#大盤短評：中長空，週線 B 波機率成型，多方防守看 9584，過年前安全期。

#盤勢分析

大盤今天收小漲，量能有九百億，持續量穩震盪，OTC 今天則是量縮收跌，電子指數收漲也還可以，但今天很多近期的強勢股走弱，不禁讓人懷疑是否是在甩轎，從盤面觀察，今天季線開始轉正，重點就一樣量能需要補出來，否則短線氣勢不足很容易短線持續震盪甚至又要修正，若再度進入修正則一樣留意 01/09 帶量長紅低點 9584，若被跌破反彈勢會被瓦解。而今天台積電法說對第一季各項數據預估都低於法人預期，這邊有沒有機會是利空出盡會是接下來觀察重點。

#類股方面，承前段，今天不少強勢股出現大幅修正，5457 宣德大跌 9%，盤中一度跌停，6533 晶新科也跌停作收，5G 的強勢股 2345 智邦也收跌 6.7%，昨天強勢的太陽能 6244 茂迪也出量收長上影線，近期連續創新高的 2379 瑞昱也同樣開高走低收跌，最近大盤遲遲不補量攻擊，短線除了類股輪動快速外，強勢股今天紛紛轉弱，如果盤勢持續沒有明確主流帶動，要提醒大家這波前年的反彈行情可能要打上一個問號。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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